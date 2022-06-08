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У Рівненському районі судитимуть обвинуваченого у катуванні односельця

Рівненська область / Новини регіону 08-июн, 2022, 11:559 prov 1
Від 2 до 5 років за ґратами загрожує 38-річному жителю колишнього Острозького району, який 20 травня цьогоріч вчинив самосуд над 40-річним односельчанином за нібито викрадений ним мобільний телефон.
У рамках відкритого кримінального провадження слідчі відділення №3 (м. Острог) встановили, що 38-річний чоловік запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного. Зустрівши на вулиці поблизу магазину, вимагав повернути крадене, інакше — прив'яже до стовпа скотчем. Власне це і зробив, завдавши односельцю при цьому ще й декілька ударів дерев'яною палицею.
38-річному жителю села Кургани повідомили про підозру у скоєнні в умовах воєнного стану злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 (катування) КК України. За результатами зібраної доказової бази слідчі закінчили досудове розслідування та скерували на розгляд суду кримінальне провадження із обвинувальним актом.
Поліція Рівненської області.
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