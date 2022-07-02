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Буковинець організував піший перехід через кордон для двох братів за п'ять тисяч доларів — прокуратура

Новини регіону / Чернівецька область 02-июл, 2022, 06:319 prov 0
За процесуального керівництва  Чернівецької окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру буковинцю, який незаконно переправляв осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства,  житель Чернівецького району, добре орієнтуючись на прикордонній місцевості, незаконно переправляв військовозобов’язаних осіб до країн ЄС. Охочих перетнути кордон шукали треті особи, а чоловік відповідав безпосередньо за переправлення та розрахунок. Так, 29 червня цього року, він отримав «замовлення» на забезпечення переправлення за 5000 доларів США до Румунії двох братів з Тернопільщини. Платіж розділили на дві частини. Аванс у сумі 1 400 доларів США особи сплатили відразу, а остаточний розрахунок домовились здійснити після їх прибуття на територію іноземної держави.
Тернополян викрили прикордонники поблизу лінії розмежування держкордону, а буковинця, який забезпечував їх незаконний перетин, затримали працівники поліції після одержання другої частини неправомірних коштів у сумі 3600 доларів США.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції та слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.
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