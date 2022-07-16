За надання неправомірної вигоди поліцейським житель Київської області на лаві підсудни

Мінімум штраф і максимум позбавлення волі загрожує жителю Київської області, який за уникнення від адмінвідповідальності запропонував і надав хабар поліцейським відділення №2 (м. Радивилів) Дубенського РВП 28 червня цьогоріч.
Слідчі закінчили досудове розслідування і скерували на розгляд суду матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом відносно 43-річного жителя Васильків.
Санкція інкримінованої йому статті передбачає від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Нагадаємо, кримінальне правопорушення слідчо-оперативна група задокументувала 28 червня цьогоріч.
На автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Опарипси поліцейські сектору реагування патрульної поліції радивилівськоговідділення зупинили автомобіль «Hyundai SantaFe» із причепом. Утім, під час перевірки документів з’ясувалося, що водій не мавна це відповідної категорії.
Намагаючись вирішити питання на місці, житель Київщини для уникнення адмінвідповідальності запропонував, а згодом надав поліцейським 1000 гривень. Чоловік поклав гроші у пачку з-під цигарок, яку залишив на мішках на блок-посту.
Слідчі йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 КК України. Своє вину підозрюваний визнає і щиро розкаюється.
Однак, санкція інкримінованої йому статті передбачає від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.