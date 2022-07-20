Кубок до дня шахів

Виїзний турнір до міжнародного Дня шахів, він же 4 етап на визначення володаря кубка м. Сарни, було проведено на лоні природи - березі річки Случ. Частий рясний дощ на протязі дня не злякав шахістів, але постійно заставляв ховатися в затишне місце. Учасники зіграли бліц-турнір в 7 турів по 10 хвилин на партію. З перших турів лідерство захопили Олексій Жакун, Олександр Абрамчук, Олександр Параниця і Віктор Сергійчук. В подальшому рівномірно пройти дистанцію з цього квартету вдалося лише Олексію Жакуну та закономірно стати переможцем. Решті гравців бракувало стабільності. А на попадання в призери претендував ледь не кожен учасник. В результаті на розподіл місць в таблиці вплинув рейтинг і клас шахістів. Він виявився вищим у Олександра Параниці, що став другим. Віктор Параниця з поміж чотирьох учасників завоював бронзову нагороду завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця.1.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 6,0 очок2.Параниця Олександр, 2000, Сарни – 5,53.Параниця Віктор, 2000, Сарни – 4,04.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,05.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 4,06.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,07.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –3,58.Зань Іван, 1600, Сарни – 3,59.Сергійчук Віктор,1650, Стрільськ – 3,510.Стоноженко Михайло, Сарни – 3,511.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 3,012.Галаган Володимир, 1765, Сарни –2,013.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 1,514.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 1,0Після технологічної перерви повязаної з привітанням до Дня народження свого колеги-шахіста, перевізника і спонсора шахової федерації та клубу «Дебют» Івана Заня, було проведено турнір в його честь. Учасники зіграли бліц-турнір в 7 турів по 7 хвилин на партію. В цьому турнірі боротьбу за чемпіонство в основному між собою вели Олександр Параниця і Олександр Абрамчук. За рахунок кращого коефіцієнта Бухгольця більше поталанило Олександру Параниці. Бронзову нагороду здобув Олексій Жакун.1.Параниця Олександр, 2000, Сарни – 5,5 очок2.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –5,53.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 5,04.Параниця Віктор, 2000, Сарни – 4,05.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 4,06.Копищик Микола,1689, Сарни – 3,57.Стоноженко Михайло, Сарни – 3,58.Сергійчук Віктор,1650, Стрільськ – 3,09.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 3,010.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 3,011.Зань Іван, 1600, Сарни – 2,512.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 2,513.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 2,514.Галаган Володимир, 1765, Сарни –1,5Самі стійкі учасники по завершенні зіграли ще і бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію. В цьому турнірі беззаперечним фаворитом виявився Олександр Абрамчук, який без поразок подолав турнірну дистанцію та впевнено став переможцем. Срібло дісталося Віктору Параниці, бронзова нагорода за Олександром Параницею.1.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –6,0 очок2.Параниця Віктор, 2000, Сарни – 5,03.Параниця Олександр, 2000, Сарни – 4,54.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,05.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 3,56.Стоноженко Михайло, Сарни – 3,57.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 3,08.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 3,09.Зань Іван, 1600, Сарни – 3,010.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 3,011.Галаган Володимир, 1765, Сарни –2,512.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 1,0Олександр АБРАМЧУК,Сарни.