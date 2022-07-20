Кубок до дня шахів

Виїзний турнір до міжнародного Дня шахів, він же 4 етап на визначення володаря кубка м. Сарни, було проведено на лоні природи - березі річки Случ. Частий рясний дощ на протязі дня не злякав шахістів, але постійно заставляв ховатися в затишне місце. Учасники зіграли бліц-турнір в 7 турів по 10 хвилин на партію. З перших турів лідерство захопили Олексій Жакун, Олександр Абрамчук, Олександр Параниця і Віктор Сергійчук. В подальшому рівномірно пройти дистанцію з цього квартету вдалося лише Олексію Жакуну та закономірно стати переможцем. Решті гравців бракувало стабільності. А на попадання в призери претендував ледь не кожен учасник. В результаті на розподіл місць в таблиці вплинув рейтинг і клас шахістів. Він виявився вищим у Олександра Параниці, що став другим. Віктор Параниця з поміж чотирьох учасників завоював бронзову нагороду завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця.
Турнірна таблиця бліц 7 турів по 10 хвилин:
1.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 6,0 очок
2.Параниця Олександр, 2000, Сарни – 5,5
3.Параниця Віктор, 2000, Сарни – 4,0
4.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,0
5.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 4,0
6.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,0
7.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –3,5
8.Зань Іван, 1600, Сарни – 3,5
9.Сергійчук Віктор,1650, Стрільськ – 3,5
10.Стоноженко Михайло, Сарни – 3,5
11.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 3,0
12.Галаган Володимир, 1765, Сарни –2,0
13.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 1,5
14.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 1,0
Після технологічної перерви повязаної з привітанням до Дня народження свого колеги-шахіста, перевізника і спонсора шахової федерації та клубу «Дебют» Івана Заня, було проведено турнір в його честь. Учасники зіграли бліц-турнір в 7 турів по 7 хвилин на партію. В цьому турнірі боротьбу за чемпіонство в основному між собою вели Олександр Параниця і Олександр Абрамчук. За рахунок кращого коефіцієнта Бухгольця більше поталанило Олександру Параниці. Бронзову нагороду здобув Олексій Жакун.
Турнірна таблиця бліц 7 турів по 7 хвилин:
1.Параниця Олександр, 2000, Сарни – 5,5 очок
2.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –5,5
3.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 5,0
4.Параниця Віктор, 2000, Сарни – 4,0
5.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 4,0
6.Копищик Микола,1689, Сарни – 3,5
7.Стоноженко Михайло, Сарни – 3,5
8.Сергійчук Віктор,1650, Стрільськ – 3,0
9.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 3,0
10.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 3,0
11.Зань Іван, 1600, Сарни – 2,5
12.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 2,5
13.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 2,5
14.Галаган Володимир, 1765, Сарни –1,5
Самі стійкі учасники по завершенні зіграли ще і бліц-турнір в 7 турів по 5 хвилин на партію. В цьому турнірі беззаперечним фаворитом виявився Олександр Абрамчук, який без поразок подолав турнірну дистанцію та впевнено став переможцем. Срібло дісталося Віктору Параниці, бронзова нагорода за Олександром Параницею.
Турнірна таблиця бліц 7 турів по 5 хвилин:
1.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –6,0 очок
2.Параниця Віктор, 2000, Сарни – 5,0
3.Параниця Олександр, 2000, Сарни – 4,5
4.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,0
5.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 3,5
6.Стоноженко Михайло, Сарни – 3,5
7.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 3,0
8.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 3,0
9.Зань Іван, 1600, Сарни – 3,0
10.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 3,0
11.Галаган Володимир, 1765, Сарни –2,5
12.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 1,0
Олександр АБРАМЧУК,
Сарни.