На березі річки Случ змагалися шахісти

3-й етап відкритого кубка Сарненського району, було проведено з дотриманням всіх вимог військового стану та забезпечення безпеки учасників змагань, а саме на свіжому повітрі – березі річки Случ з наявними тут природніми фортифікаційними спорудами.Під акомпонимент рясного дощу учасники зіграли бліц-турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію. З самого початоку турніру тон завдали рейтингові лідери Дмитро Андрєєв і Петро Іллюк та трохи несподівано компанію їм склали брати Тарас і Роман Хильчуки.Ще добрий десяток шахістів піджимали їх знизу таблиці. Після двох третин змагань до лідерів долучилися Андрій Чернецов, Андрій Клімцов, Віктор Параниця, Олександр Абрамчук та Олексій Жакун. Найважливіші партії передостаннього туру: Андрій Чернецов-Петро Іллюк 0-1, Віктор Параниця-Дмитро Андрєєв 0-1, Роман Хильчук-Тарас Хильчук 0-1, Олександр Абрамчук-Олексій Жакун 1-0 визначили двох претендентів на золоту нагороду Петра Іллюка та Дмитра Андрєєва. А заключний тур дав відповідь і стосовно переможця. Петро Іллюк перемагає Олександра Абрамчука та стає чемпіоном. Дмитро Андрєєв, не впоравшись з Андрієм Клімцовим (нічия), задовільнився срібною нагородою. Тарасу Хильчуку в партії з Іваном Занем вистачило нічиєї, щоб завдяки кращого коефіцієнту Бухгольця стати бронзовим призером, випередивши при цьому Андрія Чернецова. Пятірку кращих замкнув Андрій Клімцов.1.Іллюк Петро,2027, Березне – 8,0 очок2.Андрєєв Дмитро,1856, Володимирець – 7,03.Хильчук Тарас,1704, Березне – 6,04.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 6,05.Клімцов Андрій,1764, Володимирець – 5,56.Параниця Віктор, 1796, Сарни – 5,57.Атаманець Василь,1736, Березне – 5,58.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –5,09.Зань Іван, 1600, Сарни – 5,010.Касянець Сергій,1639, Березне – 5,011.Хильчук Роман,1716, Березне – 4,512.Якимчук Василь, 1734, Сарни –4,513.Галаган Володимир, 1765, Сарни –4,514.Стоноженко Михайло, 1672, Сарни – 4,515.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 4,516.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,517.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 4,018.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,019.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 4,020.Симонюк Валентин,1596, Володимирець – 3,521.Касянчук Олександр,1685, Вараш – 3,522.Губеня Ігор, 1622, Володимирець – 2,523.Рудичик Артем, 1600, Сарни – 1,0В перерві між турнірами учасники тепло привітали з Днем народження голову Сарненського ШШК «Дебют», свого колегу і просто чудову людину Віталія Годунка та провели турнір в його честь. Зіграли бліц-турнір в 9 турів по 5 хвилин на партію. Чемпіоном, як і в попередньому турнірі, знову впевнено став Петро Іллюк. Зате запеклою велася боротьба за місця на пядесталі пошани велася. Найбільш спритними тут виявилися Андрій Чернецов та Василь Атаманець, що вибороли відповідно срібну і бронзову нагороди.1.Іллюк Петро,2027, Березне – 8,0 очок2.Чернецов Андрій,1782, Сарни – 6,53.Атаманець Василь,1736, Березне – 6,54.Андрєєв Дмитро,1856, Володимирець – 6,05.Абрамчук Олександр, 1723, Чудель –6,06.Якимчук Василь, 1734, Сарни –5,57.Хильчук Тарас,1704, Березне – 5,08.Клімцов Андрій,1764, Володимирець – 5,09.Касянчук Олександр,1685, Вараш – 4,510.Касянець Сергій,1639, Березне – 4,511.Копищик Микола,1689, Сарни – 4,512.Годунко Віталій, 1694, Сарни – 4,513.Параниця Віктор, 1796, Сарни – 4,514.Стоноженко Михайло, 1672, Сарни – 4,015.Цицюра Олександр,1748, Сарни – 4,016.Зань Іван, 1600, Сарни – 4,017.Губеня Ігор, 1622, Володимирець – 4,018.Жакун Олексій, 1926, Дубровиця – 3,519.Хильчук Роман,1716, Березне – 3,020.Галаган Володимир, 1765, Сарни –2,521.Симонюк Валентин,1596, Володимирець – 2,022.Корсун Юрій, 1708, Сарни – 1,0