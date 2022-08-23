Турнір до Дня Незалежності

Два турніри з нагоди двох державних свят Дня Незалежності і Дня Державного Прапора України провели шахісти Сарненського ШШК «Дебют». Спершу часники на березі озера Селяньке зіграли бліц-турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному з учасників.Початок турніру найкраще розпочав Андрій Чернецов, котрий трощив усіх підряд і впевнено просувався до перемоги. Слідом за ним послідовно змінювалися переслідувачі. Спочатку це був Олександр Параниця, потім Олександр Абрамчук та Іван Зань. Решта учасників трималася в межах одного очка. Ближче до закінчення турніру ситуація вкрай заплуталася.Перед останнім туром лідерами були Андрій Чернецов та Олександр Абрамчук, що йшли без поразок. Але в останньому та вирішальному турі Олександр Абрамчук зазнає поразки від Олександра Параниці і пропускає останнього вперед. За таких умов Андрій Чернецов, при власній перемозі, ставав би недосяжним чемпіоном турніру. Однак він в свою чергу поступається Івану Заню і цим «встановлює» чемпіоном Олександра Параницю, а срібним призером Івана Заня. Сам же Андрій задовільняється бронзовою нагородою. Олександр Абрамчук, при одинаковій кількості очок з призерами, але за гіршого коефіцієнта Бергера-Зоннеборна посів четвере місце.1.Параниця Олександр, 1910, Сарни – 6,5 очок2.Зань Іван, 1620, Сарни – 6,03.Чернецов Андрій,1743, Сарни – 6,04.Абрамчук Олександр, 1774, Чудель – 6,05.Годунко Віталій, 1675, Сарни – 5,56.Параниця Віктор,1774, Сарни – 5,07.Галаган Володимир, 1780, Сарни –5,08.Корсун Юрій, 1739, Сарни – 3,59.Юрчук Віктор, 1427, Сарни – 1,510.Устінова Наталія,1600, Сарни – 0,0Після перепочинку та прийняття водних процедур учасники зіграли бліц-турнір до Дня Українського прапора за схемою 7 турів по 5 хвилин. Паузою в змаганнях найкраще скористався Іван Зань. Він гарно розпочав і впевнено завершив чемпіоном інтригуючий турнір. Віктор Параниця та Віталій Годунко розіграли решту комплекту нагород. Призери попереднього турніру Олександр Параниця і Андрій Чернецов залишилися далеко за межами пядесталу, а Олександр Абрамчук знову проявив стабільність та став четвертим.1.Зань Іван, 1620, Сарни – 5,5 очок2.Параниця Віктор,1774, Сарни – 5,03.Годунко Віталій, 1675, Сарни – 5,04.Абрамчук Олександр, 1774, Чудель – 4,05.Параниця Олександр, 1910, Сарни – 3,56.Чернецов Андрій,1743, Сарни – 3,07.Галаган Володимир, 1780, Сарни –1,58.Корсун Юрій, 1739, Сарни – 0,5