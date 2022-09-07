Постане перед судом сарненська прихильниця «руського міра»

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жительки міста Сарни про обвинувачення її у поширенні інформації про рух Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, коли така інформація не розміщувалася у відкритому доступі, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії росії (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, яка є громадянкою рф, але багато років проживає на Рівненщині, здійснювала фотофіксацію руху військової техніки та військовослужбовців вулицями м. Сарни. Пізніше, використовуючи програму для миттєвого обміну текстовими повідомленнями «WhatsApp», обвинувачена надсилала ці фото із коментарем щодо напрямку руху Збройних Сил України на даний час невстановленим особам, таким чином поширюючи інформацію про рух ЗСУ, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.Крім цього, будучи проросійсько налаштованою особою остання у категоричній формі заперечувала факти бомбардування та ракетних обстрілів військовослужбовцями збройних сил російської федерації цивільного населення України, тим самим заперечувала збройну агресію російської федерації проти України..Досудове розслідування здійснювало УСБУ в Рівненській областіСанкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.