Учасникам ОЗГ, які налагодили канал постачання наркотиків у колонію, оголошено про підозру

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 7 учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні наркотичних засобів з метою збуту, та у їх передачі у місця позбавлення волі, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства наркобізнес в колонії на Сарненщині, користуючись своїм авторитетом, організував, так званий, «смотрящий». Він залучив до своєї діяльності у якості виконавців ще двох ув’язнених та трьох осіб з числа своїх близьких за межами установи, двох жителів Вараша та рівнянку. Учасники організованої групи налагодили схему постачання до закладу наркотичних речовин – канабісу, бупренорфіну, метадону та трамадолу. Використовуючи корупційні зв’язки, вони залучили до свого «бізнесу» працівника, котрий мав право входу на територію колонії у зв’язку із виконанням трудових обов’язків.
Заборонені речовини надходили співучасникам різними партіями через один з поштових сервісів. Ті їх збирали та формували в одну передачу, яку за винагороду кур’єр доставляв у заклад. Іноді пакунки просто перекидали через паркан. Частину наркотиків засуджені лишали для власного використання, ще частину продавали іншим ув’язненим.
Протизаконну діяльність організованої групи правоохоронці викрили та припинили у червні цього року.
Крім підозри в налагодженні наркобізнесу організатору схеми додатково повідомлено про підозру в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчинених в установі виконання покарань ( ч. 2 ст. 255-1 КК України), а кур’єру - у проханні та одержанні працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням становища, яке займає працівник в установі ( ч. 3 ст. 354 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років (а організатору – до 15 років), з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.