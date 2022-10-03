В смт Клесові змагалися шахісти

VI – етап на визначення абсолютного чемпіона відкритого кубка Сарненського району з шахів 2022 року було присвячено 120-річниці смт. Клесів. До селища зїхалися найсильніші представники північних районів нашої області та зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію.Перші три стартові тури з 100% результатом впевнено подолав лише Андрій Чернецов. Але вже в слідуючому турі його пригальмував найрейтинговіший з поміж усіх учасників Петро Іллюк та відповідно потіснив з вершини олімпу.Не відстав від нього і Дмитро Андрєєв, котрий перемігши Олександра Абрамчука склав компанію Петру Іллюку.В подальшому до лідерів поступово підбиралися знову таки настирливий Андрій Чернецов, а також Олександр Абрамчук, Олексій Жакун, Віктор Параниця, Іван Зань, Петро Кукла та Андрій Клімцов. Проте достойної конкуренції ніхто скласти не зміг.Дует лідерів впевнено пройшов весь турнір та без поразок з відмінним результатом у 8,0 очок його завершив. За кращим коефіцієнтом Бухгольця золота нагорода дісталася Дмитру Андрєєву. Петро Іллюк отримав срібну нагороду. А за бронзову розгорілася запекла боротьба в якій найбільше поталанило Андрію Чернецову. Він також завдяки кращих додаткових показників розмістився вище Івана Заня. Пяте місце у Тараса Хильчука і Андрія Клімцова відвоював Олексій Жакун.1.Андрєєв Дмитро, 2259, Володимирець – 8,0 очок2.Іллюк Петро, 2282, Березне – 8,03.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 6,04.Зань Іван, 1964, Сарни - 6,05.Жакун Олексій, 2070, Дубровиця – 5,56.Хильчук Тарас 1834, Березне – 5,57.Клімцов Андрій, 1933, Володимирець – 5,58.Параниця Віктор, 2050, Сарни - 5,09.Атаманець Василь, 1982, Березне - 5,010.Копищик Микола, 1900, Сарни – 5,011.Годунко Віталій, 1976, Сарни – 5,012.Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,513.Скиба Сергій, 1923, Вараш – 4,514.Хильчук Роман, 1904, Березне – 4,515.Копищик Іван, 1895, Сарни – 4,516.Козел Володимир, 1900, Клесів – 4,517.Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 4,018.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,019.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 4,020.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 4,021.Касянець Сергій, 1816, Березне – 4,022.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 4,023.Гузь Дмитро, 1888, Клесів – 4,024.Корсун Юрій, 1850, Сарни – 3,525.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 3,026.Наавгуст Михайло, 1850, Клесів – 2,527.Хильчук Сергій, 1810, Березне – 2,0У традиційному вже турнірі з меншим регламентом часу в 9 турів по 5 хвилин Петро Іллюк зумів відібрати першість у Дмитра Андрєєва, але який знову за кращого коефіцієнта, виборов срібну медаль уже у Івана Заня. Олексій Жакун піднявся на сходинку вище. А у боротьбі за п’яте місце серед чотирьох претендентів найбільшим спритником виявився Андрій Клімцов.1.Іллюк Петро, 2282, Березне – 7,0 очок2.Андрєєв Дмитро, 2259, Володимирець – 6,53.Зань Іван, 1964, Сарни - 6,54.Жакун Олексій, 2070, Дубровиця – 6,05.Клімцов Андрій, 1933, Володимирець – 5,56.Параниця Віктор, 2050, Сарни - 5,57.Атаманець Василь, 1982, Березне - 5,58.Копищик Микола, 1900, Сарни – 5,59.Скиба Сергій, 1923, Вараш – 5,010.Годунко Віталій, 1976, Сарни – 5,011.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 5,012.Копищик Іван, 1895, Сарни – 5,013.Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 4,514.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 4,515.Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,016.Наавгуст Михайло, 1850, Клесів – 4,017.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 4,018.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 3,519.Гузь Дмитро, 1888, Клесів – 3,520.Корсун Юрій, 1850, Сарни – 3,521.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 3,022.Козел Володимир, 1900, Клесів – 3,023.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 2,5