В смт Клесові змагалися шахісти

VI – етап на визначення абсолютного чемпіона відкритого кубка Сарненського району з шахів 2022 року було присвячено 120-річниці смт. Клесів. До селища зїхалися найсильніші представники північних районів нашої області та зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію.
Перші три стартові тури з 100% результатом впевнено подолав лише Андрій Чернецов. Але вже в слідуючому турі його пригальмував найрейтинговіший з поміж усіх учасників Петро Іллюк та відповідно потіснив з вершини олімпу.
Не відстав від нього і Дмитро Андрєєв, котрий перемігши Олександра Абрамчука склав компанію Петру Іллюку.
В подальшому до лідерів поступово підбиралися знову таки настирливий Андрій Чернецов, а також Олександр Абрамчук, Олексій Жакун, Віктор Параниця, Іван Зань, Петро Кукла та Андрій Клімцов. Проте достойної конкуренції ніхто скласти не зміг.
Дует лідерів впевнено пройшов весь турнір та без поразок з відмінним результатом у 8,0 очок його завершив. За кращим коефіцієнтом Бухгольця золота нагорода дісталася Дмитру Андрєєву. Петро Іллюк отримав срібну нагороду. А за бронзову розгорілася запекла боротьба в якій найбільше поталанило Андрію Чернецову. Він також завдяки кращих додаткових показників розмістився вище Івана Заня. Пяте місце у Тараса Хильчука і Андрія Клімцова відвоював Олексій Жакун.
Блиц 9 турів по 10хвилин
Турнірна таблиця:
1.Андрєєв Дмитро, 2259, Володимирець – 8,0 очок
2.Іллюк Петро, 2282, Березне – 8,0
3.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 6,0
4.Зань Іван, 1964, Сарни - 6,0
5.Жакун Олексій, 2070, Дубровиця – 5,5
6.Хильчук Тарас 1834, Березне – 5,5
7.Клімцов Андрій, 1933, Володимирець – 5,5
8.Параниця Віктор, 2050, Сарни - 5,0
9.Атаманець Василь, 1982, Березне - 5,0
10.Копищик Микола, 1900, Сарни – 5,0
11.Годунко Віталій, 1976, Сарни – 5,0
12.Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,5
13.Скиба Сергій, 1923, Вараш – 4,5
14.Хильчук Роман, 1904, Березне – 4,5
15.Копищик Іван, 1895, Сарни – 4,5
16.Козел Володимир, 1900, Клесів – 4,5
17.Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 4,0
18.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 4,0
19.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 4,0
20.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 4,0
21.Касянець Сергій, 1816, Березне – 4,0
22.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 4,0
23.Гузь Дмитро, 1888, Клесів – 4,0
24.Корсун Юрій, 1850, Сарни – 3,5
25.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 3,0
26.Наавгуст Михайло, 1850, Клесів – 2,5
27.Хильчук Сергій, 1810, Березне – 2,0
У традиційному вже турнірі з меншим регламентом часу в 9 турів по 5 хвилин Петро Іллюк зумів відібрати першість у Дмитра Андрєєва, але який знову за кращого коефіцієнта, виборов срібну медаль уже у Івана Заня. Олексій Жакун піднявся на сходинку вище. А у боротьбі за п’яте місце серед чотирьох претендентів найбільшим спритником виявився Андрій Клімцов.
Блиц 9 турів по 5 хвилин
Турлиця таблиця:
1.Іллюк Петро, 2282, Березне – 7,0 очок
2.Андрєєв Дмитро, 2259, Володимирець – 6,5
3.Зань Іван, 1964, Сарни - 6,5
4.Жакун Олексій, 2070, Дубровиця – 6,0
5.Клімцов Андрій, 1933, Володимирець – 5,5
6.Параниця Віктор, 2050, Сарни - 5,5
7.Атаманець Василь, 1982, Березне - 5,5
8.Копищик Микола, 1900, Сарни – 5,5
9.Скиба Сергій, 1923, Вараш – 5,0
10.Годунко Віталій, 1976, Сарни – 5,0
11.Романюк Анатолій, 1919, Клесів – 5,0
12.Копищик Іван, 1895, Сарни – 5,0
13.Абрамчук Олександр, 2070, Чудель – 4,5
14.Чернецов Андрій, 2039, Сарни – 4,5
15.Кукла Петро, 2088, Вараш – 4,0
16.Наавгуст Михайло, 1850, Клесів – 4,0
17.Ліщук Ігор, 1888, Клесів – 4,0
18.Цицюра Олександр, 1986, Сарни – 3,5
19.Гузь Дмитро, 1888, Клесів – 3,5
20.Корсун Юрій, 1850, Сарни – 3,5
21.Абрамчук Григорій, 1772, Клесів – 3,0
22.Козел Володимир, 1900, Клесів – 3,0
23.Симонюк Валентин, 1810, Володимирець – 2,5
Олександр Абрамчук, смт.Клесів.