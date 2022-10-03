Джонсон очолив групу - "Консерватори-друзі України".



Про це повідомив чинний президент ініціативи Джона Віттінгейла, пише The Guardian.

“Борис Джонсон – найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу”, – сказав Віттінгейл.

Оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

"Борис вибачається, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України", – зазначив Віттінгейл. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України". До групи також увійшли депутати парламенту Об’єднаного королівства, які допомагають Україні в протистоянні російській агресії.Про це повідомив чинний президент ініціативи Джона Віттінгейла,“Борис Джонсон – найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу”, – сказав Віттінгейл.Оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося."Борис вибачається, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України", – зазначив Віттінгейл.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський подякував Джонсону за підтримку України та протидію Росії. До групи "Консерватори-друзі України" входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також інші члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у протистоянні російській агресії.

Королева Єлизавета ІІ просто не переносила російського свинства і у свій поважний вік розуміла реальність рашистської загрози для усього світу.

Українцям дуже поталанило з такими друзями і підтримкою.

Світлана Коток.

Фото: EPA/UPG