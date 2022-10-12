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До 10 років за ґратами загрожує водієві позашляховика, який спричинив ДТП та втік з місця події

Рівненська область / Новини регіону 12-окт, 2022, 09:319 prov 0
Рівненською обласною прокуратурою до Володимирецького районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя смт Володимирець, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).
Так, слідством встановлено, що ввечері 16 липня 2022 року у Володимирці, водій автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER 150» перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння, не пропустив «ВАЗ 21703», який рухався головною дорогою та допустив зіткнення з легковиком. Від отриманих травм водій ВАЗівки загинув на місці пригоди, а кермувальник позашляховика зник з місця події.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури
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