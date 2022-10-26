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У Бердичеві ув’язненому «добавили» 15 років позбавлення волі – забив до смерті співкамерника

Новини регіону / Житомирська область 26-окт, 2022, 14:569 prov 0
За публічного обвинувачення прокурорів Бердичівської окружної прокуратури засуджену особу визнано винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За сукупністю вироків його засуджено до 15 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що 38-річний ув’язнений, раніше неодноразово судимий за умисні вбивства у місцях позбавлення волі, вкотре скоїв тяжкий злочин проти життя та здоров’я особи.
Зокрема, у січні цього року, перебуваючи у камері з іншими засудженими, під час інциденту із співкамерником схопив дерев’яну лавку та вдарив його декілька разів, заподіявши тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер. Аби приховати скоєне, обвинувачений поклав його на ліжко та прикрив простирадлом, а сам сів пити чай.
У суді вину не визнав, намагаючись переконати своєю версією, що нібито захищався від нападу.
Однак стороною обвинувачення суду надано достатньо беззаперечних доказів та висновків експертиз, на підставі яких винесено відповідний вирок.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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