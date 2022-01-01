На Франківщині судитимуть 21-річного адміністратора Telegram-каналу "Херсонская Республика"

Слідчі СБУ передали до суду матеріали щодо адміністратора Телеграм каналу «Херсонская Республика» з Івано-Франківської області
Слідчі СБУ в Івано-Франківській області завершили досудове розслідування щодо місцевого жителя, який створив та адміністрував канал «Херсонская Республика» у Телеграм. СБУ затримала його на Івано-Франківщині у серпні.
Телеграм-канал, про який йдеться, поширював новини окупаційної адміністрації Херсонщини та надавав всебічну інформаційну підтримку встановленому там російському режиму.
Затриманий адміністратор каналу – 21-річний уродженець та житель Івано-Франківської області.
Слідчі СБУ встановили, що він створив канал у квітні, після початку повномасштабного вторгнення. Дописи розміщував як власний контент, без репостів, що створювало ефект «новин з перших рук». Основними «ньюзмейкерами» та спікерами каналу були гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов.
Новини каналу створювали враження, ніби російська федерація в Херсонській області назавжди. У них ішлося про зміну герба на російський, перейменування вулиць, початок видачі паспортів рф, впровадження російського рубля та телефонних номерів. Окрему підтримку адміністратор каналу надавав питанню проведення референдуму про приєднання до рф.
Адміністратор каналу публікував також зневажливі дописи щодо військовослужбовців Збройних сил України, українського народу й держави. Натомість, російські загарбники в його матеріалах виступали як герої та визволителі від «нацистів».
Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади);
- ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації незаконних референдумів на тимчасово окупованій території та публічних закликах до проведення таких незаконних референдумів на тимчасово окупованій території);
- ч. 2 ст. 435- 1 (поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації);
- ч. 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, глорифікації її учасників).
Наразі фігурант перебуває під вартою. У разі, якщо провину буде доведено в суді, на нього очікує до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.