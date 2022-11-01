ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧЕРГОВИЙ РАЗ БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ ЛІДЕР

Стівен Спілберг, Майкл Дуглас, Натан Щаранський, Іцхак Перлман та інші визначні євреї були відзначені фондом премії «Генеза». Наразі світова єврейська спільнота обирає нового лауреата. У даному рейтингу претиндентів- 2023 лідирує знову наш президент Володимир Зеленський.

Вже восьмий місяць світ спостерігає не лише за подіями в Україні, а й за поведінкою президента Володимира Зеленського. Як відомо рашистська верхівка та її сателіти - 5 колонки були просто впевнені, що нинішній президент злякається і накиває п'ятами з країни, як вони свого часу спочатку використали, а потім вирішили, що йому вже пора за російським кораблем - яника. Та yинішній президент показав свою стійку витримку, що підтверджує велику відповідальність та любов до своєї країни та народу. Як відомо, президент Зеленський тричі відмовив президенту США Байдену в переїзді до його країни.



Безперечно, і в тому ніхто не сумнівається, що саме Зеленський був безсумнівним лідером і претидентом на лауреата Нобелівської премії миру 2022 року. Про це повідомля ло Reuters.

"Нобелівська премія миру цього року може засудити війну в Україні, відзначивши противників президента Росії Володимира Путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського", - писало видання.

"Це може бути нагорода або для українських діячів та своєрідна гуманітарна допомога", - сказав директор Інституту дослідження проблем світу в Осло Хенрік Урдал.

І хоча довгі лапи пропаганди "повпливали" і там, разом з тим це визнання засвідчили мільйони прихильників Президента України по всьому світу, а також відкрите звернення 38 державних діячів з різних країн, які у середині березня звернулися до Нобелівського комітету з проханням повторно провести процедуру висування кандидатів на Нобелівську премію миру та внести туди президента України Володимира Зеленського і народ України.