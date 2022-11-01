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Поставляли наркотики у слідчий ізолятор – на Волині повідомлено про підозру членам ОЗГ

Новини регіону / Волинська область 02-ноя, 2022, 08:269 prov 0
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів  (ч. 3 ст. 307  КК України).
За даними слідства, 39-річний житель Луцького району, перебуваючи під вартою у Луцькому слідчому ізоляторі, вирішив налагодити схему постачання наркотиків у місця несвободи.
До оборудок він залучив неодноразово судимого 45-річного спільника, а також неповнолітнього лучанина.
У період із 17 липня по 17 жовтня 2022 року правоохоронці зафіксували три факти переправлення таблеток з умістом бупренорфіну в державну установу.
За результатами проведених обшуків в оселях підозрюваних та у слідчому ізоляторі вилучено мобільні телефони, близько кілограма макової соломки та медпрепарати з умістом наркотичної речовини.
Спільникам ув'язненого суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Триває досудове розслідування, яке провадить СУ ГУНП в області. 
Пресслужба обласної прокуратури.
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