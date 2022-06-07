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Передавала ворогу розвіддані про розташування блокпостів, підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу і навіть рух гелікоптерів

Новини регіону / Житомирська область 06-ноя, 2022, 07:519 prov 0
За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури місцеву жительку визнано винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком суду її засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України у період широкомасштабного збройного вторгнення рф на територію нашої держави скоїла 42-річна мешканка Чуднівської територіальної громади, що у Житомирському районі.
Так, під час спілкування у соцмережі із військовослужбовцем збройних сил рф погодилася на співпрацю та, отримавши для конспірації позивний «Побєда», систематично розвідувала і передавала ворогу відомості, які використовувалися  для ведення війни на території України.  
Зокрема, з квітня по червень цього року обвинувачена збирала  інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати і навіть рух гелікоптерів над селами.
Задокументовано понад десяток фактів передачі здобутої нею інформації російському куратору. Під час обшуку у помешканні засудженої вилучили докази злочинної діяльності.
На суді свою вину обвинувачена визнала та наголошувала, що виконувала усі завдання безкоштовно.
Викрито протиправну діяльність 07.06.2022 за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури Управлінням СБ України в області, яке проводило досудове розслідування.
З дня затримання до дотепер засуджена перебуває під вартою.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури.
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