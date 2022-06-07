Передавала ворогу розвіддані про розташування блокпостів, підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу і навіть рух гелікоптерів

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури місцеву жительку визнано винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком суду її засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України у період широкомасштабного збройного вторгнення рф на територію нашої держави скоїла 42-річна мешканка Чуднівської територіальної громади, що у Житомирському районі.Так, під час спілкування у соцмережі із військовослужбовцем збройних сил рф погодилася на співпрацю та, отримавши для конспірації позивний «Побєда», систематично розвідувала і передавала ворогу відомості, які використовувалися для ведення війни на території України.Зокрема, з квітня по червень цього року обвинувачена збирала інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, чисельність особового складу, розташування блокпостів, їх GPS-координати і навіть рух гелікоптерів над селами.Задокументовано понад десяток фактів передачі здобутої нею інформації російському куратору. Під час обшуку у помешканні засудженої вилучили докази злочинної діяльності.На суді свою вину обвинувачена визнала та наголошувала, що виконувала усі завдання безкоштовно.Викрито протиправну діяльність 07.06.2022 за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури Управлінням СБ України в області, яке проводило досудове розслідування.З дня затримання до дотепер засуджена перебуває під вартою.