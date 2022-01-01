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10 років за ґратами проведе чоловік за розбещення та неодноразові спроби зґвалтувати свою падчерку

Новини регіону / Чернівецька область 08-ноя, 2022, 09:029 prov 0
За послідовної позиції ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення упродовж чотирьох років розпусних дій стосовно малолітньої падчерки та за неодноразове намагання її зґвалтувати (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України).
Верховний Суд відхилив доводи сторони захисту щодо невинуватості обвинуваченого та залишив в силі рішення попередніх судових інстанцій.
Завдяки ефективній роботі психолога встановлено, що 10-річна дівчинка з шести років систематично потерпала від сексуального, фізичного та психологічного насильства, яке з нею вчиняв вітчим.
Ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину. Проте чоловік не визнав свою вину.
За рішенням суду інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Офіс Генпрокурора.
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