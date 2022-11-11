На Львівщині судитимуть киянина, який намагався вбити своїх клієнтів

Маючи намір привласнити більше 50 тисяч доларів США, які зловмисник отримав від знайомих для купівлі автомобілів, він намагався позбавити їх життя, підірвавши гранату в салоні авто, в якому перебували четверо осіб.
Подія сталась 27 травня близько 14.00. До поліції надійшло повідомлення про вибух в автомобілі «Міцубіші» на парковці одного з готелів, розташованого у Львівському районі неподалік державного кордону з Республікою Польща.
Як встановили правоохоронці, в автомобілі вибухнула граната Ф-1, внаслідок чого тілесні ушкодження отримали пасажири - 54-річна жінка та троє чоловіків, двоє з яких її однолітки, а третій - віком 43 роки. Усі мешканці Київської області.
Також під час досудового розслідування було встановлено, що гранату в автомобілі залишив знайомий потерпілих - 41-річний киянин, з яким вони мали спільні справи. Так, за кілька тижнів до цієї події зловмисник запропонував своїм знайомим передати йому значну суму коштів, за які він мав придбати автомобілі за кордоном, доставити їх на територію України, після чого віддати клієнтам.
Знайомі передали чоловіку кошти у сумі більше 50 тисяч доларів США, проте автомобілів він не придбав, а гроші привласнив. За якийсь час клієнти почали дедалі активніше цікавитись, чому ж вони досі не отримали свої автомобілі - тоді зловмисник заявив, що машини найближчим часом мають прибути з-за кордону, і разом з майбутніми власниками приїхав на Львівщину зустрічати неіснуючі авто.
Оскільки насправді ніяких автомобілів зловмисник не придбав, а повертати кошти наміру не мав, він вирішив вбити своїх клієнтів. Коли всі сіли в автомобіль «Міцубіші», він під надуманим приводом вийшов з машини, залишивши на передньому пасажирському сидінні сумку з гранатою, яку придбав заздалегідь. Граната вибухнула, травмувавши осіб, які були у салоні. На щастя, ніхто з людей не загинув.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - п.п.1, 5, 6 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України, ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, - довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Національна поліція України МВС України.