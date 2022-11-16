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Виправдовував збройну агресію рф проти України – перед судом постане уродженець Луганщини

Новини регіону / Війна з московитами / Волинська область 16-ноя, 2022, 07:409 prov 84
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими УСБУ в області кримінальному провадженні про вчинення 31-річним уродженцем Луганщини  виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України  (ч.1ст.436-2 КК України).
Встановлено, що чоловік, виїхавши на територію Луцького району як внутрішній вимушений переселець з місць ведення бойових дій, отримавши прихисток та соціальні блага, в розмовах з місцевим населенням заперечував російську агресію в Луганську з 2014 року, переконував у наявності винятково внутрішньо громадянського протистояння політичних опонентів та громадськості.
За усі ці дії він тепер постане перед судом.
Пресслужба обласної прокуратури.
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