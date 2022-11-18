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Волинянина покарали за несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну

Новини регіону / Волинська область 18-ноя, 2022, 08:379 prov 0
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 42-річного волинянина винуватим у несанкціонованому поширенні інформації про направлення і переміщення зброї й озброєння в Україну в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 114-2 КК України).
Чоловік, будучи обізнаним в силу своїх посадових повноважень із переміщенням залізничним транспортом зброї та озброєння територією області, його маршрутами та напрямками слідування, попри законодавчі обмеження і заборони щодо несанкціонованого поширення таких відомостей та дію на території України воєнного стану, повідомив про це у приватній бесіді третім особам.
Суд врахував, що волинянин до того не притягувався до кримінальної відповідальності та щиро розкаявся у скоєному, й призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі зі встановленням річного іспитового строку.
Досудове розслідування у провадженні здійснювали слідчі УСБУ в області.
Пресслужба обласної прокуратури.
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