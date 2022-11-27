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На Львівщині викрито незаконну схему розмитнення автомобілів

Новини регіону / Львівська область 27-ноя, 2022, 08:529 prov 0
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито схему незаконного митного оформлення транспортних засобів. Чотирьом інспекторам митного посту «Городок» Львівської митниці повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, митники з 1 по 5 липня 2022 року внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор». Це дозволило їм незаконно звільнити власників 47 автівок від сплати обов’язкових митних платежів.
На той час рішення Верховної Ради України про пільгове розмитнення транспортних засобів, що ввозяться в країну, вже не діяло – воно втратило чинність 1 липня. 
Таким чином, державному бюджету завдано збитків на понад 3,3 млн грн.
Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваних від посад та обрання стосовно них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Заходи з викриття проведено у взаємодії з департаментом внутрішньої безпеки Держмитслужби, досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють працівники ТУ ДБР у м. Львові.  
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Офіс Генпрокурора.
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