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ДБР викрило масштабну незаконну рубку лісу на Закарпатті

Новини регіону / Закарпатська область 07-дек, 2022, 15:489 prov 0
Працівники ДБР повідомили про підозру майстру лісу Ясінянського лісомисливського господарства на Закарпатті, який допустив незаконні рубки на ввіреній йому території на понад 18 млн гривень.
Встановлено, що в осінньо-зимовий період з 2020-21 років невідомі незаконно зрубали дерева на території лісогосподарства. За підрахунками шкода державному бюджету склала понад 18 млн гривень.
Майстер лісу Ясінянського лісомисливського господарства не забезпечив належну охорону лісу та не повідомив керівництву та правоохоронним органам про незаконні рубки.
Йому повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Готуються клопотання про відсторонення його від виконання обов'язків та обрання запобіжного заходу.
Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної вирубки лісу та повідомлення їм про підозру. А також готуються документи щодо відшкодування збитків.
Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.
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