Список частин, нагороджених почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 6 грудня 2022

Відзначено почесною відзнакою “За мужність та відвагу”:
138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) імені князя Володимира Святославича – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №839/2022
15 окремий гірсько-штурмовий батальйон 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сухопутних військ Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №838/2022
46 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №837/2022
71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №837/2022
54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи Сухопутних військ Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №836/2022
302 зенітний ракетний Харківський полк Повітряних Сил Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №835/2022
808 окремий полк підтримки Сил підтримки Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №834/2022
27 реактивну артилерійську бригаду імені кошового отамана Петра Калнишевського Сухопутних військ Збройних Сил України – УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №833/2022