Як держава ліквідуватиме наслідки російської агресії — пояснення від громадської організації

За 10 місяців війни за попередніми підрахунками Київської школи економіки, росіяни завдали Україні збитків на 136 мільярдів доларів. І це без урахування звільненої частини Харківщини та Херсонщини. Найбільше пошкоджено або зруйновано житлових будівель — майже 144 тисячі. Понад 4 тисячі освітніх закладів та лікарень. А ще котельні, теплові електростанції та електроцентралі, центральні теплові пункти. Про руйнування на окупованих територіях ми можемо лише здогадуватися.

Все знищене треба відбудовувати. І робити це максимально швидко, а не чекати, коли арештують і продадуть російські активи в Україні та за кордоном. Для цього депутати створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Відповідні зміни до державного бюджету ухвалили в цілому ще у жовтні. Президент підписав закон і всередині листопада він набув чинності.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії створений у складі спецфонду Держбюджету як окрема програма Мінфіну і наповнюватиметься за рахунок продажу майна підсанкційних громадян росії. Гроші з фонду відповідно до закону можуть бути витрачені на:

закупівлю медичного обладнання для постраждалих лікарень

закупівлю спецтранспорту для комунальних підприємств, які займаються благоустроєм

будівництво захисних споруд цивільного захисту

відбудову зруйнованих громадських будівель

відновлення критичної інфраструктури

будівництво чи відновлення житла для ВПО

придбання житла для громадян, домівки яких були знищені

закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання для постраждалих через війну шкіл

закупівлю шкільних автобусів

розроблення необхідної проєктної документації. Рішення про виділення коштів з фонду за погодження бюджетним парламентським комітетом приймає Кабмін і він же затверджує порядок використання цих грошей.?





Однак за Конституцією жоден парламентський комітет не може погоджувати виділення Кабміном грошей на відбудову, оскільки такі повноваження ніде не прописані. Ця норма небезпечна ще й тим, що депутати замість загальної розбудови будуть більше дбати про власний піар та піар своєї партії. Крім того, джерела фінансування фонду дуже обмежені — незрозуміло, скільки майна і у кого можуть конфіскувати для його наповнення. А сам проєкт про конфіскацію майна резидентів росії Володимир Зеленський ще досі не підписав.

Цей законопроєкт не вирішує питання компенсації українцям за знищене майно. Для розуміння, внаслідок бойових дій лише легкових автівок знищено або пошкоджено майже 200 тисяч. І ще 127 тисяч приватних житлових будинків. Ці цифри співставні із даними у Дії, де люди з квітня цього року залишали заявки на компенсацію за завдані війною збитки. Станом на жовтень таких було понад 300 тисяч. І обов’язок держави компенсувати такі збитки. Тому рано чи пізно перед урядом постане питання розробити, а перед парламентом – ухвалити законопроєкт про компенсації. І визначити, хто, коли та як буде отримувати гроші.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

