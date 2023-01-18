Судитимуть рівнина, який «зливав» інформацію про ЗСУ та закликав до нанесення ракетних ударів по місту

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 63-річного рівнянина, якому інкримінують поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану, а також незаконне зберігання боєприпасів, виправдовування та глорифікацію збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, вже після початку повномасштабного вторгнення, створив та адміністрував антиукраїнський Telegram-канал. У ньому він неодноразово виправдовував та глорифікував збройну агресію російської федерації проти України. Крім того, обвинувачений розповсюджував дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони із закликами до нанесення ракетних ударів по цих місцях.
Під час санкціонованого обшуку вдома у рівнянина вилучили набої та засоби зв’язку, які він використовував у своїй протиправній діяльності.
Обвинувачений наразі перебуває під вартою. За ініціативою прокуратури та на підставі рішення суду Telegram-канал заблоковано.
Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.
Досудове розслідування проводило Управління СБ України в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.