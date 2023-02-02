У США відбувся традиційний Молитовний сніданок





У США пройшов традиційний Молитовний сніданок,

до учасників якого з промовою звернувся Володимир Зеленський.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україна, США та увесь вільний демократичний світ мають зробити все, щоб у наступному році дякувати Богу за перемогу над російською злочинною армією та кремлівською імперією зла.

Джерело: заява Зеленського під час Національного молитовного сніданку у США

"США та світ мають допомоги Україні перемогти РФ вже у цьому році За словами голови держави, увесь вільний світ вже майже рік веде запеклу боротьбу із злом у вигляді диктаторського кремлівського режиму та злочинної російської армії. Чи сталося це лише завдяки зусиллям людей? Чи були наші молитви почуті? Я впевнений, що так. Але дії людей потрібні. Треба діяти, щоб сказати, що Господь підпирає тебе. Зробити все, щоб наступного року на Національному молитовному сніданку ми змогли помолитися вже просто з вдячністю за порятунок від зла," — зазначив Зеленський.

Назву "імперії Зла" срср дав 40й президент США - Р.Рейган. Одна з найвідоміших промов американського президента часів нашого "застою" - Рональд Рейґан закликає молитися за радянських людей і в той же час не забувати, що ці люди є "центром зла у сучасному світі".

"...Дозвольте нам помолитися за спасіння всіх тих, хто живе в тій тоталітарній темряві. Просіть, щоб вони виявили радість милосердного Бога. Але поки вони проповідують всемогутність держави і його перевагу над особистістю, поки вони вірують у своє майбутнє панування над всіма народами землі, вони - центр зла в сучасному світі.

Найстрашніше зло відбувається навіть не в концентраційних трудових таборах, де ми бачимо кінцевий результат цього зла. Зло задумують і наказують виконувати в чистих теплих кабінетах з гарним освітленням і килимовими доріжками тихі люди в білих комірцях, зі стриженими нігтями і гладенько виголеними щоками, яким не потрібно підвищувати голос.

Але через те, що ці тихі люди не підвищують голос, через те, що вони - як і диктатори до них - зрештою вимагають лише окремої території, комусь здається, що нам варто прийняти їх такими, які вони є.

...У ваших обговореннях щодо обмеження ядерних озброєнь остерігайтеся спокуси гордині - спокуси поставити себе вище того, що відбувається, маркувати обидві сторони однаково помилково, ігнорувати факти історії і агресивних імпульсів Імперії зла, спокуси називати гонку озброєнь гігантським непорозумінням і таким чином уникати боротьби між Правдою і Брехнею, Добром і Злом".

Президент Зеленський процитував Ізраїльськ ог о Царя Давида і не пр о ст о так, б о тут є сх о жість та паралель. Адже це був найвеличніший Цар Ізраїлю, при як о му процвітала держава, але через велику заздрість він був змушений постійно воювати з в о р о гами з усіх сторін, який прагнув побудувати Храм Молитви. Але сам Б о г й о му відповів, що не він побудує Храм, а син, який вийде зі стегон йог о, так як він багато в о ював і пролив крові . Давид дійсно багато воював і воювати йому прийшлося не лише проти зовнішніх ворогів, а й проти свого попередника - Царя Саула.

Стрімка розбудова нашої країни за о станні два роки також викликала неабияку лють у злісних заздрісників, які не зр о били, аб о могли зр о бити щось але не зр о били для своєї країни чи регі о ну, а також у зарубіжних "друзів".

Чого тільки варта Державна Програма «Велике будівництво». Це одна з небагатьох програм, яка реально, а не формально поліпшила добробут, міст, територіальних громад, адже були збудовані тисячі споруд спорткомплексів, шкіл, дитячих садочків тощо. На Рівненщині, зокрема, автомобільні шляхи реально, а н формально чи на папері почали ремонтувати і будувати лише два останні роки. До цього різні чиновники лише займалися обіцянками-цяцянками перед виборами різних рівнів.

Слід зазначити, що на державному рівні історія молитовних сніданків починається з початку 40-х років XIX ст., якого заснували президенти-протестанти США, яких було в історії цієї країни 81%.

Традиція проведення Молитовних сніданків є і в Україні.