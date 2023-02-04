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Джонсон продовжує нелицемірно підтримувати Україну

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 05-лют, 2023, 14:379 swet 3
Експрем’єр Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він прибув для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.
"Я виступаю за те, щоб дати Україні все необхідне для перемоги над Путіним. Сполучені Штати зробили так багато - тому я приїхав до Вашингтона, щоб подякувати їм і сказати: "Боже, благослови США", - йдеться у відео.
I’m making the case for giving Ukraine everything it needs to defeat Putin
The United States has done so much - that’s why I came to Washington to say thank you and ‘God bless the USA
Джонсон також заявив, що вражений солідарністю двох американських партій (республіканців і демократів) та обох палат, які поділяють думку про цілковиту підтримку України. 
За його словами, українцям потрібно дати усе необхідне і якомога швидше – це буде краще рішення для України, США і збереже кошти американських платників податків.
Джонсон один із небагатьох політиків, який реально і критично оцінює ситуацію, який з усього видно, - щиро і нелицемірно підтримує Україну з перших днів путінської агресії. Він неодноразово публічно засуджував та критикував зволікання міжнародними об'єднаннями та індивідуальними політиками надання військової допомоги нашій державі.
Якби усі політики були такими - в Україні вже війни не було б...
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