Заволоділи 3,5 млн грн – суд взяв під варту одного з учасників шахрайської схеми

Рівненська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).Так, ввечері 3 лютого жительці села Колоденка, Рівненського району, зателефонував невідомий, який представився помічником лікаря та повідомив жінці, що її доньку, ніби-то, треба терміново оперувати. Для цього потрібні кошти, за якими пізніше приїхав кур’єр. Йому жінка віддала 75 000 доларів США та 18 000 євро.Наступного дня чоловіка з грішми розшукали в одному з хостелів Тернополя. Частину «прибутку» він вже встиг витратити, тож правоохоронцям віддав 66500 доларів США, 16200 євро та 200 000 грн. Йому вже повідомили про підозру і 5 лютого Рівненський районний суд відправив підозрюваного під варту на 60 діб.Наразі встановлюються інші причетні до злочинної схеми.Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в області.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна.