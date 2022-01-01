09 квітня на Рівненщині перебували з робочим візитом Перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Здоров'я дітей та реабілітація і підтримка воїнів понад усе!
Вчора на Рівненщині провели робочий візит Перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Голови громад та керівники органів освіти взяли участь у регіональному форумі «Реформа шкільного харчування». За державною Стратегією планується не лише покращити раціон шкільного харчування, а й зробити його безкоштовним для усіх школярів України.
Вчора на Рівненщині провели робочий візит Перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Голови громад та керівники органів освіти взяли участь у регіональному форумі «Реформа шкільного харчування». За державною Стратегією планується не лише покращити раціон шкільного харчування, а й зробити його безкоштовним для усіх школярів України.
Слід зазначити, що останній рік раціон харчування в закладах освіти набув різноманітності. Також В. Ляшко повідомив, що для відновлення лікарень Рівненщини в державі передбачили понад 800 мільйонів гривень. Адже в нашому регіоні знаходяться клініки та госпіталі, де проходять реабілітацію українські захисники, а також Центр життєстійкості, який відвідали високопосадовці. До слова, на днях розпочався процес відновлення, запуску роботи відомої Поліської перлини санаторію " Червона Калина", роботу якого блокували та каламутили воду проросійські елементи.
Рівненщина повинна стати відомим медичним центром в мирній Україні.