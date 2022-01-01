09 квітня на Рівненщині перебували з робочим візитом Перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко





Здоров'я дітей та реабілітація і підтримка воїнів понад усе!

Вчора на Рівненщині провели робочий візит Перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Голови громад та керівники органів освіти взяли участь у регіональному форумі «Реформа шкільного харчування». За державною Стратегією планується не лише покращити раціон шкільного харчування, а й зробити його безкоштовним для усіх школярів України.

Слід зазначити, що останній рік раціон харчування в закладах освіти набув різноманітності. Також В. Ляшко повідомив, що для відновлення лікарень Рівненщини в державі передбачили понад 800 мільйонів гривень. Адже в нашому регіоні знаходяться клініки та госпіталі, де проходять реабілітацію українські захисники, а також Центр життєстійкості, який відвідали високопосадовці. До слова, на днях розпочався процес відновлення, запуску роботи відомої Поліської перлини санаторію " Червона Калина", роботу якого блокували та каламутили воду проросійські елементи.

Рівненщина повинна стати відомим медичним центром в мирній Україні.