Місія «Добрий самарянин» відзначила своє 35-річчя

Перший день

Відкрив перший день конференції старший пресвітер Рівненського обласного об’єднання УЦХВЄ Олександр Коток. Він процитував уривок з Послання до римлян: «Через Нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через Ім’я Його між усіма народами, між якими й ви, покликані Ісуса Христа» (Рим.1:5-6).

«Церква повинна бути місіонерською, і успіх праці залежить від особистих відносин з Богом. Щоб послужити людям, потрібно мати любов до Бога і, відповідно, до людей» — зауважив єпископ і закликав присутніх до спільної молитви.

«Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене Він веде!» — бадьоро співав гурт «Авен-Єзер». Служили молоді співаки з цього гурту («Авен-Єзер -2») разом з його першими учасниками.

«Якщо з нами Ісус, нам буде добре, і я Його відчув, як тільки зайшов у цю залу!» — зі сльозами свідчив директор місії Ростислав Боришкевич. «Пам’ятай увесь твій шлях, яким вів тебе Господь, Бог твій!» (Повт.8:2) — закликав служитель. Він представив гостей та учасників місії, а на закінчення звернувся із таким Словом: «У всім сам себе подавай за зразка добрих діл!» (Тит.2:7).

З 1992 року місією було проведено 25 місіонерських курсів, навчено 1250 місіонерів, відкрито три біблійні школи, сотні церков, побудовано понад 100 домів молитви, проведено понад 10 тисяч євангелізацій.

Євангелія поширювалася через радіопередачі, телепрограми, газети. Було надруковано понад мільйон примірників різної християнської літератури. Окрема ланка праці — гуманітарна допомога. Коли прийшла біда в Україну, одними з перших стали допомагати місіонери. Пастор Віталій Радчук закликав прославити Бога за все, що Він допоміг зробити й навіть за невдачі подякувати.

Другий день

8 червня о 10:00 розпочався другий день ювілейної конференції місії «Добрий Самарянин», яка з Рівного перемістилася в с. Олександрію, в табір «Берізка», який належить обласному об’єднанню УЦХВЄ. На відкритому повітрі зібралися не менше 500 молодих людей — як з Рівненщини, так і з інших областей.

У конференції взяли участь служителі УЦХВЄ, зокрема, старший єпископ Анатолій Козачок, старший пресвітер Рівненщини Олександр Коток, старший пресвітер Волині Михайло Близнюк, президент місії «Good Samaritan» (США) Петро Радчук, суперінтендант Слов’янського дистрикту Асамблей Божих США Віктор Прохор, директор місії «Голос надії» Микола Синюк та інші.

Відкрив перший день конференції старший пресвітер Рівненського обласного об’єднання УЦХВЄ Олександр Коток. Він процитував уривок з Послання до римлян: «Через Нього прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через Ім’я Його між усіма народами, між якими й ви, покликані Ісуса Христа» (Рим.1:5-6).» — зауважив єпископ і закликав присутніх до спільної молитви.«Хоч темрява скрізь, я йду за Христом, мене Він веде!» — бадьоро співав гурт «Авен-Єзер». Служили молоді співаки з цього гурту («Авен-Єзер -2») разом з його першими учасниками.— зі сльозами свідчив директор місії Ростислав Боришкевич. «Пам’ятай увесь твій шлях, яким вів тебе Господь, Бог твій!» (Повт.8:2) — закликав служитель. Він представив гостей та учасників місії, а на закінчення звернувся із таким Словом: «У всім сам себе подавай за зразка добрих діл!» (Тит.2:7).З 1992 року місією було проведено 25 місіонерських курсів, навчено 1250 місіонерів, відкрито три біблійні школи, сотні церков, побудовано понад 100 домів молитви, проведено понад 10 тисяч євангелізацій. Євангелія поширювалася через радіопередачі, телепрограми, газети. Було надруковано понад мільйон примірників різної християнської літератури. Окрема ланка праці — гуманітарна допомога. Коли прийшла біда в Україну, одними з перших стали допомагати місіонери. Пастор Віталій Радчук закликав прославити Бога за все, що Він допоміг зробити й навіть за невдачі подякувати.Другий день8 червня о 10:00 розпочався другий день ювілейної конференції місії «Добрий Самарянин», яка з Рівного перемістилася в с. Олександрію, в табір «Берізка», який належить обласному об’єднанню УЦХВЄ. На відкритому повітрі зібралися не менше 500 молодих людей — як з Рівненщини, так і з інших областей.У конференції взяли участь служителі УЦХВЄ, зокрема, старший єпископ Анатолій Козачок, старший пресвітер Рівненщини Олександр Коток, старший пресвітер Волині Михайло Близнюк, президент місії «Good Samaritan» (США) Петро Радчук, суперінтендант Слов’янського дистрикту Асамблей Божих США Віктор Прохор, директор місії «Голос надії» Микола Синюк та інші.





Ростислав Боришкевич наголосив, що варто цінувати цей час, яким би він не був важким, і кожен день старатися бути бездоганним Божим працівником. Потім ділилися запальним Словом старші служителі. Вів зібрання керівник Відділу освіти УЦХВЄ Віктор Вознюк.

Почесним гостем конференції став відомий євангеліст, співак із 50-річним стажем Джордж Давидюк. Він зі своїм гуртом заспівав декілька пісень та засвідчив, що з 16-річного аж до 70-річного віку щороку приїжджає до України з благовістям. Джордж Давидюк заохочував молодь з юних років ревно служити Богові.

Окрема ланка роботи місії — гуманітарна допомога. Коли прийшла біда в Україну, одними з перших стали допомагати місіонери. Євангеліст каже, що українська діаспора закордоном не може спокійно жити, а вболіває та молиться за мир в Україні.