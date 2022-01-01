Торгував гуманітарними автівками – на Тернопільщині затримали працівника ТЦК

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 46-річному військовослужбовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Про це повідомляють поліція Тернопільської області і Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, підозрюваний продавав ввезені до України через благодійні фонди транспортні засоби, які повинен був передати безплатно військовим формуванням.
Встановлено, що він підшукав «клієнтів» серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати «Opel Frontera», «Jeep Grand Cherokee» та «Nissan X-Trail». Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність військового та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ.
Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.