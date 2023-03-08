Судитимуть здолбунівчанина, який спалив моторний вагон поїзда та скоював крадіжки з ДЕПО

Своїми діями 48-річний чоловік завдав державі збитків на понад пів мільйона гривень. Подальшу долю здолбунівчанина вирішуватиме суд.
Нагадаємо, у липні цьогоріч здолбунівські поліцейські викрили зловмисника, який спалив моторний вагон дизельного поїзда.
Той не був в експлуатації, але під час пожежі вигорів ущент, а вогонь пошкодив іще два.Слідчі затримали 48-річного жителя Здолбунова в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, де він перебуває і досі.
Крім того, під час досудового розслідування зловмисник зізнався, що тричі крав мідні кабелі із цього підприємства та здавав їх на металобрухт.
Відтак слідчі повідомили йому ще й про підозру у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях закінчене та за процесуального погодження з прокуратурою матеріали скеровані на розгляд суду.
Відділ комунікації поліції Рівненської області