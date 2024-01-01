Скандал у МСЕК: повний список прокурорів-інвалідів із Хмельниччини, яким допомагала арештована Крупа

Офіс генерального прокурора на тлі скандалу з "прокурорами-інвалідами" на Хмельниччині поінформував 16 жовтня про службове розслідування, яке охопить усі органи прокуратури в Україні. Його призначив генпрокурор Андрій Костін. Інформатор публікує повний список прокурорів, яким могла оформити інвалідність скандальна голова МСЕК Хмельниччині Тетяна Крупа.
Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин. Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується Хмельницької обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури, запевнили у ОГП.
"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування", - йдеться у повідомленні.
Справа Крупи: список прокурорів-інвалидів Хмельницької областиГоловний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який опублікував дані про оформлення Крупою інвалідності для прокурорів 16 жовтня з посиланням на власні джерела, уточнює, що зі всього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив лише один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури.
Тобто список нараховує насправді 49 прокурорів, а не 50. Але Бутусов попереджує, що список не є остаточним. Ось він:
1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;
2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року, за нашими даними зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;
3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;
4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;
5. Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури;
6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;
8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за нашими даними зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;
10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;
11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;
12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;
13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;
14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;
15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;
16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;
17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;
18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;
19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;
20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;
21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;
22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;
23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;
24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;
25. Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області;
26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;
27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;
28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;
27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;
28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;
29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;
30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;
31. Бандура Борис Борисович;
32. Зубик Юрій Михайлович;
33. Арсенюк Віктор Миколайович;
34. Лисюк Іван Вікторович;
35. Заремба Олександр Іванович;
36. Поліщук Михайло Анатолійович;
37. Благовісний Андрій Станіславович;
38. Вітюк Євген Олександрович;
39. Боднарук Тетяна Євгенівна;
40. Скринник Максим Вадимович;
41. Лютак Богдан Васильович;
42. Кушнір Дмитро Володимирович;
43. Гучинська Ірина Миколаївна;
44. Туз Юрій Антонович;
45. Васильєва Любов Володимирівна;
46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;
47. Пітель Марина Василівна;
48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;
49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.
Схема з інвалідністю: як це працювало та навіщоСтараннями Тетяни Крупи та за допомогою сина - Олександра Крупи, який очолював Пенсійний фонд области - прокурори могли стати "інвалідами" та роками отримувати ще й пенсії. Близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі, також оформлені інвалідами, стверджує Юрій Бутусов.
За його даними, майже всі прокурори Хмельницької області на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником та його дружиною виявились інвалідами 2 групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи.
Згідно із законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу при працевлаштуванні та переміщенні з посади на посаду. Їх також набагато складніше звільнити, пояснює журналіст.
За його словами, наявність дружини з інвалідністю – додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області, "де в нього всі знайомі, майно, потоки налагоджені в якусь іншу область не таку зручну".
Деякі прокурори оформлювали пенсії з 2016 року, деякі - останнім часом. Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені 49 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить як мінімум 54,1 мільйона гривень, пише Бутусов.
Шухляди та шафи, набиті доларами: що відомо про скандал з обшуками у голови Хмельницької МСЕК5 жовтня працівники Державного бюро розслідування навідались з обшуком до помешкань очільниці Хмельницького МСЕК Тетяни Купи та її сина. Під час обшуків слідчі знайшли таку кількість готівки у доларах, яку раніше ще не бачили. Гроші були у кожному куточку квартири, починаючи від шаф, завершуючи доверху набитими валютою шухлядами. У ході обшуків з вікна кабінету очільниці МСЕК навіть викинули дві сумки з доларами.
Світлини, на яких чоловік очільниці МСЕК Володимир Крупа лежить на ліжку та погрожує найняти найкращих адвокатів, розлетілися по соцмережах, здійнявши спершу хвилю обурення, а далі - нескінченні меми. Українці почали викладати у мережу свої "статки", записуючи у TikTok відео, що могло б знайти у них ДБР, якби навідалось з обшуком. У декого це просто копійки та дрібні купюри на ліжку, у декого - котики, є й такі, що викладали власну консервацію. Так чи інакше, цей випадок незаконного збагачення надовго запам'ятається громадянам.
10 жовтня Печерський суд Києва відправив очільницю Хмельницького МСЕК Тетяну круп під варту. Також їй присудили заставу у розмірі майже 50 мільйонів гривень, по сплаті якої вона може вийти на волю.
Згідно з офіційними документами, Крупа та її близькі родичі мають у власності 39 земельних ділянок на 27,885 га, а також електростанції та мільйони гривень готівкою. За декларацією Крупи за 2023 рік лише за місцем основної роботи головлікарка отримала 597 300 гривень.
Також слідство виявило у Крупи та її сім'ї ще 590 тисяч доларів у польських банках (21,5 млн грн за курсом НБУ). Ці кошти не було відображено у декларації Крупи за 2023 рік. Правоохоронці кажуть, що її чоловік Володимир Крупа теж має збереження у Польщі – загалом нарахували 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Він теж не вніс до декларації дружини перелічені кошти.
Нагадаємо, син Тетяни Крупи - Олександр Крупа - вирішив звільнитися із посади глави Пенсійного фонду Хмельницької області. Зробив це за власним бажанням.
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