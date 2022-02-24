16 500 доларів за «білий квиток»: на Хмельниччині викрито нову схему

На Хмельниччині затримано керівника громадської організації, який за гроші пропонував оформити інвалідність у військово-лікарській комісії для зняття з військового обліку.
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, за даними слідства, чоловік вимагав від особи, яка підлягає мобілізації, неправомірну вигоду у розмірі 16 500 доларів. За ці гроші він мав здійснити вплив на лікарів військово-лікарської комісії та Хмельницької обласної МСЕК для отримання фіктивних довідок про встановлення групи інвалідності. На їх підставі військовозобов’язаний знімався з військового обліку.
Правоохоронці затримали керівника громадської організації під час передачі частини неправомірної вигоди – 8 500 доларів США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням, та обрання запобіжного заходу (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Раніше ми писали, що правоохоронці затримали організатора схеми виїзду ухилянтів за кордон, яких за 7 500 доларів оформляли членами благодійних організацій.
Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила низку каналів втечі «ухилянтів» закордон в декількох областях. За останній час вартість незаконної послуги по нелегальному перетину кордону зросла на декілька тисяч доларів США.