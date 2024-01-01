США нададуть Україні «лавину зброї» до середини січня - The Guardian

Сполучені Штати обіцяють надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.
Як передає Укрінформ, про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав у четвер під час зустрічі із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, повідомляє The Guardian.
Зазначається, що зустріч Саллівана із Єрмаком тривала понад годину. Сполучені Штати також обіцяють підтримати Україну шляхом підготовки військовослужбовців, яка здійснюватиметься за кордоном.
Видання нагадує, що це відбувається паралельно з майже остаточною домовленістю про надання Україні кредиту на суму 20 мільярдів доларів США під гарантію прибутку від заморожених російських активів.
У матеріалі йдеться, що Вашингтон пов’язує оголошені Салліваном кроки з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями. Обмеження будуть спрямовані на ускладнення здатності Росії підтримувати військові зусилля та посилення позицій України за столом переговорів.
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