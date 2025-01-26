П’ять героїв Рівненщини посмертно нагороджені орденами «За мужність» ІІІ ступеня

Про це повідомили в Сарненській міській територіальній громаді.Михайло Жученя (31.10.1976 – 04.01.2024) — житель села Цепцевичі, солдат ЗСУ. Михайло з вересня 2023 року боронив Україну у складі 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.Михайло Куліш (09.03.1987 – 19.07.2024) — житель села Велике Вербче, старший солдат ЗСУ. Повернувшись з Польщі, він вступив до 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та загинув під час бою на Донбасі.Василь Бовгіра (07.06.1983 – 07.05.2024) — житель Сарн, з 10 квітня 2022 року служив у складі 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Роботине Запорізької області.Петро Магрело (12.07.1973 – 09.05.2024) — житель Сарн, мобілізований до 116-ї окремої механізованої бригади. Загинув на Куп’янському напрямку під час виконання бойового завдання.Юрій Бриж (22.07.2001 – 17.09.2023) — родом із с. Тріскині. Юрій загинув під час виконання бойового завдання в районі н.п. Роботине на Запоріжжі. Йому було всього 22 роки.Герої залишили нам світлу пам’ять про мужність і відданість, і ми завжди будемо вдячні за їхній подвиг. Світла пам’ять загиблим Героям!