«Повна антисанітарія»: Лубінець повідомив про «кричущі порушення» в Ужгородському ТЦК

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у телеграмі поінформував про «незадовільні висновки» моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП.
«Попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення. Тут люди перебували тижнями – зафіксовано утримання протягом 21, 24, 30 і навіть 50 днів! На відео – ветеран, який демонструє посвідчення УБД, однак навіть цей статус не став підставою для його звільнення. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність: на 40–60 осіб – лише 3 кружки та 8 металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна», – розповів Лубінець.
За його словами, мобілізація необхідна, війна триває, але все має відбуватися виключно в правовому полі.
«Якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії – ситуація лише погіршуватиметься. Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції», – сказав уповноважений з прав людини.
За результатами візиту направлено заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1 ККУ.
Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації. Спочатку були встановлені обмеження для військовозобов’язаних і призовників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. У серпні 2025 року набрали чинності зміни до законодавства, відповідно до яких чоловіки віком до 22 років можуть виїжджати за кордон. Для жінок мобілізація до Сил оборони України є добровільною.
