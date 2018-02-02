Останні новини
11:02
Провінційка, портал новин » ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області.Переглядів: 37 Обговорень: (0) Сьогодні, 11:40
Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав 2,1 тисячі доларів від однієї з місцевих будівельних фірм за сприяння у продовженні строку дії ліцензії на виконання робіт та не проведення планової перевірки діяльності компанії. Для отримання грошей чиновник залучив як посередника свого знайомого приватного підприємця. Оперативники спецслужби затримали посередника у центральній частині міста під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії. Операція проводилась спільно з поліцією та відділом запобігання і протидії корупції ДАБІ за сприяння Управління ДАБІ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав 2,1 тисячі доларів від однієї з місцевих будівельних фірм за сприяння у продовженні строку дії ліцензії на виконання робіт та не проведення планової перевірки діяльності компанії. Для отримання грошей чиновник залучив як посередника свого знайомого приватного підприємця. Оперативники спецслужби затримали посередника у центральній частині міста під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії. Операція проводилась спільно з поліцією та відділом запобігання і протидії корупції ДАБІ за сприяння Управління ДАБІ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
Популярні
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ 26 березня 18:54
Чи потрібні нам позачергові вибори до Верховної Ради Укаїни