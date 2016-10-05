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Покраска курток киев

Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...





Российский истребитель прибыл на эстонскую землю

Вчера российский истребитель Миг-25 прибыл на эстонскую землю. Очевидцы высказали мнение, что в таком виде они готовы наблюдать российские истребители на эстонской земле, передает УКРОП со ссылкой ...





В России сегодня тушили масштабный пожар на заводе, производящем "Буки"

Ранним утром 18 апреля в российском Екатеринбурге произошел пожар на Машиностроительном заводе имени Калинина, специализирующемся на производстве зенитно-ракетных комплексов "Бук" и другой военной ...





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Тип кабеля, который состоит из двух независимо друг от друга изолированных проводов, скрученных вокруг друг друга.Использование двух проводов , скрученных вместе помогает уменьшить перекрестные ...





СБУ начала процедуру заочного осуждения Плотницкого

Уголовное производство касается исключительно Савченко. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала начала процедуру заочного осуждения главы так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) Игоря ...





Здоровье и красота



Мода для мальчиков 2016

В сезоне 2016 мода для подрастающих мужчин довольно строга. Надеемся, что данная статья поможет вам разобраться в ней и купить вещи, которые нравятся и вам, и вашему ребенку.





Недорогая химчистка киев

Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...





Покраска курток киев

Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...





Как очиститься от шлаков за один день

Когда, как не весной, заняться очищением своего организма? Начинайте с малого – устраивайте себе один день детоксикации в неделю.





Медики нашли мощное средство против рака простаты

Предназначенные для снижения повышенного уровня холестерина лекарства оказались весьма эффективными в борьбе против рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миссури в США.





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