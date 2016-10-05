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Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну квіти по пі ..
Дорого для директора столичного підприємства обернулися маніпуляції з документами: за порушення митн ...


Тютюнові вироби невідомого походження вартістю понад 1,3 міл ..
В рамках проведення операції «Акциз-2016» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській обла ...


У Рівному знову ліквідовано дві незаконні заправки
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» у м. ...


Сформовано оновлений склад Громадської ради при Головному уп ..
Вчора, 12 грудня, у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Рівненській області відбулися ...


Рівненські митники викрили контрабанду старовинних грошей
Незаконному ввезенню на митну територію України старовинних банкнот днями завадили працівники Рівнен ...


Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили майже ..
На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня - листопада 2016 року 289,7 млн. грн. ...


У Рівному ліквідовано три незаконні заправки
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинили 3 факти незаконної реалізаці ...
 
 
Кров людська – не водиця…
(12:27 5.10.2016)
Кров людська – не водиця…

Напередодні чергової річниці УПА, як і завжди прийшлося почитати нові ляпаси в сторону націоналістів, зокрема, як і завжди традиційно звинувачення в колабораціонізмі. Адже, хоча комуністів із великим...
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•  Світанок після ночі…

•  Дзвони скорботи Бабиного Яру

•  Через тернії до незалежності…

•  На Рівненщині проживає 51 мільйонер

•  «Розрита могила для самих себе»
 
 
 
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто
(13:22 18.09.2016)
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 300 авто

Станом на 22:00 17 вересня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 310 автомобілів.Про це повідомляє прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби....
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Уряд скоротив перелік професій, працівники яких рано йдуть на пенсію
(11:29 25.06.2016)
Уряд скоротив перелік професій, працівники яких рано йдуть на пенсію

Уряд скоротив перелік професій, працівникам яких передбачено право на ранній вихід на пенсію у зв’язку з особливостями умов праці, передає УНІАН....
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Українських журналістів застрахують від ризиків - Едуард Багіров
(14:47 18.04.2016)
Українських журналістів застрахують від ризиків - Едуард Багіров

У Києві відбулася презентація Міжнародного благодійного фонду «Фонд захисту свободи слова в Україні»У Конгресу-холі столичного готелю «Хрещатик» громадськості презентували проект Міжнародного благодій...
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В УКРАЇНІ ЗАТРИМАНО 234 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ - Деканоїдзе
(08:27 4.10.2016)
В УКРАЇНІ ЗАТРИМАНО 234 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ - Деканоїдзе

"Серед цих затриманих як хабарники, так і ті, хто вчинили інші правопорушення", - сказала Х. Деканоїдзе.За її словами, поліцейські затримали по гарячих слідах....
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Стали відомі нові подробиці щодо \
(09:32 12.09.2016)
Стали відомі нові подробиці щодо "чорної каси" Партії регіонів

Партія регіонів заборгувала 11 мільйонів гривень чотирьом приватним фірмам.Партія регіонів заборгувала чотирьом компаніям 11 мільйонів гривень за 2015 рік, пише центр політичних студій та аналітики "...
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Податківець та двоє міліціонерів отримали п\'ять років в\'язниці за хабар
(14:15 1.12.2015)
Податківець та двоє міліціонерів отримали п'ять років в'язниці за хабар

Три співробітника тернопільської податкової міліції засуджені до ув'язнення за хабар у 40 тис. Гривень. Про це повідомляє прес-служба ГПУ....
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Рівне
(10:33 18.11.2016)
Рівне

Коротко про події в Рівному
 
Рівне
(10:09 18.04.2016)
Рівне

Коротко про події в Рівному
 
Дубровиця
(14:38 11.11.2015)
Дубровиця

Коротко про події в Дубровиці
 
Радивилів
(14:16 11.11.2015)
Радивилів

Коротко про події в Радивилові
 
Дубно
(14:09 11.11.2015)
Дубно

Коротко про події в Дубні.
 
Дубровиця
(14:03 11.11.2015)
Дубровиця

Коротко про події в Дубровиці
 
Гоща
(14:00 11.11.2015)
Гоща

Коротко про події в Гощі
 
 
 
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
(22:12 1.12.2016)
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року

Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року З 20 по 27 листопада в МБК «Залізничник» м. Сарни пройшов фінальний етап відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року. З дванадц...
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Рівнянка Анастасія Турчин виборола золото на чемпіонаті Європи з дзюдо, що відбувся в місті Тель-Аві
(11:57 16.11.2016)
Рівнянка Анастасія Турчин виборола золото на чемпіонаті Європи з дзюдо, що відбувся в місті Тель-Аві

Дівчина стала найкращою серед молоді до 23 років у ваговій категорії до 78 кг....
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Українці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро
(13:19 18.09.2016)
Українці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро

Українські паралімпійці завоювали 117 медалей на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.У загальнокомандному заліку збірна України зі 117-ма нагородами (41-37-39) зайняла третю сходинку....
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Портал новостей
7 мая 2016 12:50
Покраска курток киев
Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...

7 мая 2016 09:53
Российский истребитель прибыл на эстонскую землю
Вчера российский истребитель Миг-25 прибыл на эстонскую землю. Очевидцы высказали мнение, что в таком виде они готовы наблюдать российские истребители на эстонской земле, передает УКРОП со ссылкой ...

18 апреля 2016 11:42
В России сегодня тушили масштабный пожар на заводе, производящем "Буки"
Ранним утром 18 апреля в российском Екатеринбурге произошел пожар на Машиностроительном заводе имени Калинина, специализирующемся на производстве зенитно-ракетных комплексов "Бук" и другой военной ...

23 марта 2016 12:34
Витая пара Ител ЛТД
Тип кабеля, который состоит из двух независимо друг от друга изолированных проводов, скрученных вокруг друг друга.Использование двух проводов , скрученных вместе помогает уменьшить перекрестные ...

13 марта 2016 15:52
СБУ начала процедуру заочного осуждения Плотницкого
Уголовное производство касается исключительно Савченко. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала начала процедуру заочного осуждения главы так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) Игоря ...

Здоровье и красота

Мода для мальчиков 2016
В сезоне 2016 мода для подрастающих мужчин довольно строга. Надеемся, что данная статья поможет вам разобраться в ней и купить вещи, которые нравятся и вам, и вашему ребенку.


Недорогая химчистка киев
Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...


Покраска курток киев
Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...


Как очиститься от шлаков за один день
Когда, как не весной, заняться очищением своего организма? Начинайте с малого – устраивайте себе один день детоксикации в неделю.


Медики нашли мощное средство против рака простаты
Предназначенные для снижения повышенного уровня холестерина лекарства оказались весьма эффективными в борьбе против рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миссури в США.

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Альтернативная онкология
10 декабря 2016 12:42
ЕСЛИ ВЫ ПОСТОЯННО ПРОСЫПАЕТЕСЬ В 3 ЧАСА НОЧИ, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО…
Просыпаясь в одно и то же время каждую ночь без будильника — это может быть признаком того, что Вам нужно обратить внимание на...

27 ноября 2016 11:48
Израильская вакцина от рака в 2017 году! Весь мир празднует победу!
Израильская биотехническая компания разработала инновационную терапевтическую вакцину для больных раком, которая могла бы предотвратить около 90 процентов случаев рецидива заболевания. В настоящее ...

15 ноября 2016 12:41
Откуда берутся болезни. Подсказки из психосоматики
У человека с грустным лицом явно невеселые мысли. В этом отношении интересны лица стариков. Они — прямое отражение их образа мыслей на протяжении всей их жизни. А как вы будете выглядеть, когда ...

30 мая 2014 20:47
Где и почем (рекомендации о приобретении)
Фукоидан – лучшее средство против рака. Это дорогой препарат. Продавцы называют разные цены. Принимая решение о покупке, мы сопоставляем цену, качество и количество чистого фукоидана в ...

30 мая 2014 20:38
ГРАВИОЛА (ГУАНАБАНА)
ГРАВИОЛА (ГУАНАБАНА)   представляет собой низкорастущее дерево. Все его части полезны. Не только у плода, но также и у листьев, ствола, коры, корней и семян - есть долгая история ...


  
 
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