Напередодні чергової річниці УПА, як і завжди прийшлося почитати нові ляпаси в сторону націоналістів, зокрема, як і завжди традиційно звинувачення в колабораціонізмі. Адже, хоча комуністів із великим...
У Києві відбулася презентація Міжнародного благодійного фонду «Фонд захисту свободи слова в Україні»У Конгресу-холі столичного готелю «Хрещатик» громадськості презентували проект Міжнародного благодій...
Партія регіонів заборгувала 11 мільйонів гривень чотирьом приватним фірмам.Партія регіонів заборгувала чотирьом компаніям 11 мільйонів гривень за 2015 рік, пише центр політичних студій та аналітики "...
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
З 20 по 27 листопада в МБК «Залізничник» м. Сарни пройшов фінальний етап відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року. З дванадц...
7 мая 2016 12:50 Покраска курток киев Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...
7 мая 2016 09:53 Российский истребитель прибыл на эстонскую землю Вчера российский истребитель Миг-25 прибыл на эстонскую землю. Очевидцы высказали мнение, что в таком виде они готовы наблюдать российские истребители на эстонской земле, передает УКРОП со ссылкой ...
23 марта 2016 12:34 Витая пара Ител ЛТД Тип кабеля, который состоит из двух независимо друг от друга изолированных проводов, скрученных вокруг друг друга.Использование двух проводов , скрученных вместе помогает уменьшить перекрестные ...
13 марта 2016 15:52 СБУ начала процедуру заочного осуждения Плотницкого Уголовное производство касается исключительно Савченко. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала начала процедуру заочного осуждения главы так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) Игоря ...
Здоровье и красота
Мода для мальчиков 2016 В сезоне 2016 мода для подрастающих мужчин довольно строга. Надеемся, что данная статья поможет вам разобраться в ней и купить вещи, которые нравятся и вам, и вашему ребенку.
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Покраска курток киев Очень важно вовремя отдать вещи в химчистку, застарелые пятна очень трудно выводить, к тому же грязные вещи «любит» моль. Принимая вещь в химчистку приемщица внимательно осматривает и отмечает все ...
Медики нашли мощное средство против рака простаты Предназначенные для снижения повышенного уровня холестерина лекарства оказались весьма эффективными в борьбе против рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миссури в США.
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