1-й етап на кубок міста Сарни "Кубок Klim-1"

Минулими вихіднами стартував турнір на кубок міста Сарни. Для того щоб стати володарем кубка міста учасникам на протязі року слід подолати десять етапів турніру. Найкращі шістнадцять учасників у фіналі і розіграють престижний кубок.На перший його етап зїхалися учасники з усіх північних районів нашої області та зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.Уже з перших турів посипалися несподіванки. Так абсолютний чемпіон Сарненського району Петро Кукла (м. Вараш) не впорався з Сергіем Касянцем (м. Березне) – нічия. Попередній чемпіон сарненщини Олексій Жакун також не зміг нічого протиставити Тарасу Хильчуку (м. Березне) – нічия, а найрейтинговіший учасник змагань Дмитро Андрєєв (м. Володимирець) зазнав поразки від Андрія Чернецова.За такого розвитку подій турнірні перегони очолили Олександр Абрамчук, Віктор Параниця, Андрій Чернецов та Микола Копищик. У пятому турі вони грають між собою. Партія Віктор Параниця – Андрій Чернецов завершилась миром, а от Олександр Абрамчук переграв Миколу Копищика та вийшов у лідери. В цей час до лідируючої групи підтянулися Олексій Жакун, Сергій Касянець (м. Березне), Данило Лобанов (м. Вараш), Тарас Банацький та Іван Копищик. Такий стан речей тривав до заключних двох турів.Найкраще фінішний спрут вдався двом братам з м. Вараш Микиті та Данилу Лобановим, котрі набрали по 6,0 очок та зайняли відповідно четверте і друге місця. Олексій Жакун за такого ж результату опинився посередині родичів і виборов бронзову нагороду по додаткових показниках ( коефіцієнтах Бухгольця). Ну а чемпіоном, захопивши лідерство з пятого туру та не зазнавши жодної поразки, став Олександр Абрамчук. Його результат 7,0 очок. По 5,5 очок набрали відразу пять учасників Віктор Параниця, Андрій Чернецов, Іван та Микола Копищики і Петро Кукла. Боротьбу за пяте місце виграв Віктор Параниця.1. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 7,0 очок2. Лобанов Данило, 1797 Вараш – 6,03. Жакун Олексій, 1934 Дубровиця – 6,04. Лобанов Микита, 1676 Вараш – 5,55. Параниця Віктор, 1763 Сарни - 5,56. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 5,57. Копищик Іван, 1589 Сарни – 5,08. Копищик Микола, 1648 Сарни – 5,09. Кукла Петро, 1758 Вараш – 5,510. Андрєєв Дмитро, 1992 Володимирець - 5,011. Хильчук Тарас, 1702 Березне – 5,012. Касянець Сергій, 1618 Березне – 4,513. Клімцов Андрій, 1719 Вараш – 4,514. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 4,515. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 4,016. Цицюра Олександр, 1622 Сарни – 4,017. Хильчук Роман, 1643 Березне – 4,018. Банацький Тарас, 1514 Поляна - 4,019. Зань Іван, 1630 Сарни - 4,020. Мороз Микола, 1458 Стрільськ - 4,021. Білотіл Артем, 1450 Стрільськ - 4,022. Павлюк Семен, 1438 Сарни – 2,523. Баглей Олександр, 1386 Сарни- 1,524. Валєєв Рінат, 1405 Сарни – 0,0Після невеличкої перерви шахісти тепло привітали свого колегу, почесного члена Сарненської районної федерації та клубу "ДЕБЮТ" Андрія Клімцова з Днем народження та зіграли бліц-в його честь "Кубок Klim-1" у 9 турів по 5 хвилин.1. Очеретний Ігор, 2007 Рокитне – 7,0 очок2. Андрєєв Дмитро, 1992 Володимирець - 6,53. Копищик Микола, 1648 Сарни – 6,54. Хильчук Роман, 1643 Березне – 6,05. Жакун Олексій, 1934 Дубровиця – 5,56. Клімцов Андрій, 1719 Вараш – 5,07. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 5,08. Касянець Сергій, 1618 Березне – 5,09. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 4,510. Хильчук Тарас, 1702 Березне – 4,511. Банацький Тарас, 1514 Поляна - 4,012. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 4,013. Зань Іван, 1630 Сарни - 4,014. Параниця Віктор, 1763 Сарни - 4,015. Кукла Петро, 1758 Вараш – 3,516. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 3,517. Копищик Іван, 1589 Сарни – 3,018. Павлюк Семен, 1438 Сарни – 2,519. Валєєв Рінат, 1405 Сарни – 2,0Найзатятіші шахісти спромоглися на завершальний бліц-турнір вихідного дня у 7 турів по 5 хвилин.1. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 6,5 очок2. Очеретний Ігор, 2007 Рокитне – 6,03. Зань Іван, 1630 Сарни - 4,04. Жакун Олексій, 1934 Дубровиця – 4,05. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 4,06. Клімцов Андрій, 1719 Вараш – 4,07. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 3,08. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 2,59. Валєєв Рінат, 1405 Сарни – 1,0