COVID та грип відступають. Що після них?

Україна пройшла цьогорічний пік захворювання на грип, СOVID-19 та ГРВІ. З кожним тижнем в МОЗ фіксують все менше випадків зараження. Щоправда, поки одні інфекції здають позиції, Україною починають ширитися інші хвороби. Центр громадського моніторингу та контролю зібрав інформацію.





Майже 4 мільйони — перехворіли





З 11 до 17 березня на ГРВІ в Україні захворіли 150 422 людини, із них половина — діти. До лікарень потрапили понад 4 тисячі українців. Майже 600 ушпиталили через ускладнення COVID-19. Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстрували у Рівненській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Житомирській областях. Проте і там рівень захворюваності поступово знижується, а до лікарень з кожним тижнем надходять все менше пацієнтів.

Загалом з жовтня минулого року ГРВІ, грип та COVID-19 перенесли 3 мільйони 740 тисяч українців. 912 людей померли: 839 — внаслідок ускладнень COVID-19, 73 — внаслідок ускладнень грипу.





COVID остаточно стає сезонним захворюванням





COVID-19 в Україні остаточно стає одним із сезонних захворювань. У цьому певен заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.За його словами, українці щороку будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Але поточний характер мутацій COVID-19 не свідчить про те, що вірус стає агресивнішим.

Нині у нас функціонує аж 29 субваріантів штаму “Омікрон”, він витіснив інші COVID-штами, зокрема “Дельту” та “Альфу”. За перебігом захворювання штам “Омікрон” здебільшого протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, а також — старших за 60 років. Тож українцям з групи ризику рекомендована вакцинація. Вона безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні. Крім того, вже незабаром в Україні вакцинуватися можна буде і в аптеках. На початку березня Уряд ухвалив постанову, яка відкриває доступ для такоївакцинації.





Кашлюк та скарлатина





Поки СOVID здає позиції, набирають сили інші недуги. У Рівненській області протягом останніх двох місяців зафіксували 111 випадків захворювання на кашлюк. Це у 37 разів більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Занедужали 108 дітей і 3 дорослих.

Кашлюк — це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему і проявляється в сильних нападах кашлю. У 24% хворих із Рівненщини недуга протікає в легкій формі, у 72% — у середній, а ще у 4% — у важкій формі.

Як пояснюють в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, сновна причина захворюваності — це невиконання профілактичних щеплень. Адже 73% захворілих були нещеплені або не мають чергового щеплення проти кашлюку.

А на Одещині зростає захворюваність на скарлатину: від початку 2024 року серед дітей зареєстрований 61 випадок, один із них — летальний.

Скарлатина — це гостре інфекційне захворювання, викликане стрептококами. Проявляється воно інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів і характерним висипом. За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зростання захворюваності пов’язане із черговим циклічним підйомом. Останній був зареєстрований у 2014 році. Тоді захворіли 355 людей.

Специфічного лікування скарлатини немає. Хворим слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначають, ізоляція має тривати протягом 21 дня.

Оксана Коваль,

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.