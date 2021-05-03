Коронавірус, хронічні хвороби та психічні розлади: який між ними зв'язок?

ВООЗ заявляє, що останні дослідження вказують на те, що Коронавірус може вразити будь-кого, але вважають, що літні люди і пацієнти з хронічними захворюваннями мають вищий ризик важкого перебігу хвороби.



Якщо ви потерпаєте від хронічних хвороб, то такі люди відчувають хвилювання, переживання, страх і навіть галюцінації. Особливо це відчутно весняною порою. Пандемія негативно впливає на психічне здоров’я. І такого негативного впливу зазнає третина населення. Серед усіх груп ризику Всесвітня організація охорони здоров’я визначає чотири: Перша — це пацієнти з психічними розладами, які в наслідок своїх порушень мають знижений імунітет і належать до групи ризику захворювання на COVID. Наступна група — це люди, які ніколи не хворіли на психічні розлади, але перенесли COVID. Третя група — доглядачі особи, тобто родичі, сусіди. Четверта група — медичні працівники. Але вітчизняні медики виділяють ще і п'яту групу - це люди, які не хворіють на психічні розлади, які не перенесли COVID, але внаслідок пандемічного стресу мають високий ризик розвитку психічних розладів, а в декого спостерігалися і галюцінації. Погдьтеся, що нині кожен больовий синдром чи розлад організму - люди можуть розглядати, а чи то не Ковід? Отож, які захворювання загострюються навесні та як цього уникнути? Психічні розлади Навесні часто виникають депресивні стани, невротичні розлади, перепади настрою та інше. Виною усьому, як стверджують психіатри, збій в роботі біологічного годинника, тобто світловий день стає більше, біологічні години зміщуються, і це викликає певний психологічний дискомфорт.

Якщо весною починають виникати наступні ознаки:

Песимістичний настрій щодо майбутнього.

Роздратованість (особливо вона стосується людей, які постійно оточують).

Невдоволення собою.

Відсутність бажання спілкуватися.

Нездужання незрозумілої етіології.

Ці симптоми говорять про наближення нервового розладу, тому необхідно терміново вживати заходів:

Головне і найперше - дихати глибоко на свіжому повітрі.

Більше спати, особливо важливо лягати раніше.

Гуляти на свіжому повітрі, бажано вдень, коли сонце світить.

Почати регулярно займатися спортом.

Приймати комплексні вітаміни.

Дотримуватися розпорядку дня.

Правильно харчуватися.

Загострення виразкової хвороби

Кожна людина, яка страждає на виразку, знає точно, що на початку квітня її чекає загострення захворювання. До речі, лікарям досі не відомо, чому саме в квітні виразка починає прогресувати. До симптомів загострення «весняної виразки» можна віднести:

Так званий, «голодний біль», тобто біль у шлунку натщесерце.

Нудоту.

Виникнення неприємного запаху з ротової порожнини.

Розлад стільця.

Навесні стає набагато більшим ризик виникнення виразкових кровотеч, які можуть бути смертельно небезпечними, тому вимагають екстреної хірургічної допомоги.

Для запобігання загострення виразкової хвороби, слід заздалегідь вживати профілактичні заходи:

Підтримувати імунну систему, яка не дасть можливості хвороботворним бактеріям в ШКТ активізуватися і викликати загострення захворювання.

Регулярно і правильно харчуватися (5-6 разів на день невеликими порціями).

Дотримуватися дієтичного харчування (виключити солоне, гостре, пряне, газовані напої).

Уникати стресу.

Простудні захворювання

Важко уявити березень-квітень без нежиті, закладеного горла або кашлю. Застуди, дійсно, не рідкість навесні, оскільки відбувається різка зміна температурних режимів, до яких організм ще не звик, плюс знижені захисні сили організму. Профілактикою застуди слід займатися цілий рік, а не тільки навесні, так як від застуди може захистити тільки загартовування. Супутні профілактичні заходи:

Часте вологе прибирання приміщення.

Прийом вітамінів.

Провітрювання приміщення.

Весняна алергія

Алергія навесні виникає, як правило, з-за активного цвітіння великої кількості рослин. Організм, схильний до алергії, проявляє свою реакцію на квітковий пилок, наступними симптомами:

Набряком слизових.

Нежиттю.

Кашлем.

Задишкою.

Сінної лихоманкою.

Шкірними висипаннями.

Сверблячкою.

Найчастіше навесні буває алергія на такі рослини, як: вільха, пилок берези, ліщина, ясен, клен. На жаль, якщо вже є алергія на цвітіння рослин, запобігти її не вдасться, але можна істотно зменшити прояв симптомів:

Частіше робити вологе прибирання.

Уникати місць, де багато квітучих рослин.

Надягати медичну маску.

Приймати антигістамінні препарати.

Дерматологічні захворювання

В основному дерматологічні захворювання загострюються через гормональної перебудови організму у весняний період. Тому не дивно, що вугрі можуть з'являтися не тільки у підлітків, але і у сорокарічних. Крім цього, мікроорганізми, що живуть на шкірі навесні починають активізуватися, що призводить до різних висипок, запалення, тощо.

Профілактикою може стати:

Дотримання правил особистої гігієни особливо ретельно в цей період.

Дієта, яка виключає солодке і жирне.

Прийом вітамінів.

Авітаміноз - найпоширеніша проблема в весняний період. Вітаміни необхідні нам для підтримки обмінних процесів і надходять в організм з продуктами харчування. Взимку цей процес може порушитися - кілька місяців наш організм боровся з поганими погодними умовами, кидаючи всі сили на підтримку імунітету. Внутрішні резерви, накопичені за літо і осінь, виснажені, шкіра не отримує достатньої кількості необхідних для синтезу вітаміну D ультрафіолетових променів. В результаті розвивається авітаміноз.

Нестача вітамінів проявляється у всіх по-різному - хтось відчуває постійний занепад сил, когось турбують ламкість нігтів і волосся, у третіх розвивається кон'юнктивіт, інші стикаються з порушеннями роботи кишечника, кровоточивістю ясен і т.д.

Зрозуміти, що причиною всіх цих симптомів став авітаміноз, не завжди просто. Ознаки нестачі вітамінів можна легко сплутати з цілим рядом захворювань. Щоб знайти і усунути їх причину, необхідно здати спеціальний аналіз.

Якщо причиною нездужання став саме авітаміноз, лікар дасть рекомендації по складанню раціону харчування і призначить необхідні вітамінні комплекси і харчові добавки. Призначати їх повинен тільки лікар, оскільки самостійний прийом вітамінів, та ще й в неправильному дозуванні, може привести до зворотного ефекту - гіпервітамінозу, який не менш небезпечний.

Інфекційні захворювання

Зниження імунітету призводить не тільки до авітамінозу, про який ми говорили вище. Навесні ми частіше хворіємо - підвищена вологість і плюсові температури за вікном сприяють легкій передачі інфекції. Крім цього, ми міняємо теплий зимовий одяг на більш легкий - підвищується ризик загострення сечостатевих інфекцій. Це стосується, в першу чергу, тих, хто страждає на хронічний цистит, пієлонефрит і т.д. Чоловіки можуть зіткнутися із запаленням передміхурової залози і сечовипускального каналу.

Особливо обережно варто ставитися до вуличних лавок, оманливе зігрітим весняним сонцем, хай навіть недовге сидіння на них небезпечне для ослабленого за зиму організму.

З тієї ж причини навесні найчастіше загострюється герпетична інфекція - імунітет знижений, а вірус активізується у відповідь на сонце, якого стає більше.

Щоб уникнути загострення інфекційний захворювань навесні, зміцнюйте імунітет і пройдіть необхідні обстеження, якщо у вас є хронічні захворювання сечостатевої системи. А якщо у вас проявилися хоча б найменші ознаки хвороби - прискорене або хворобливе сечовипускання, незвичайні виділення або болі внизу живота, терміново запишіться на прийом до лікаря-гінеколога або уролога.

Більшість хворих на коронавірус швидко одужують після кількох днів відпочинку. Але у деяких ця хвороба протікає важче і часом загрожує життю. Її симптоми подібні до інших знайомих нам захворювань, таких як застуда чи грип:

кашель,

висока температура,

ускладнене дихання.

До групи ризику входять люди віком від 70 років, незалежно від того, чи є у них хронічні хвороби, а також молодші люди, що мають одну чи кілька з наступних проблем зі здоров'ям:

хронічні (довготривалі) респіраторні захворювання, такі як астма, хронічне обструктивне захворювання легенів, емфізема чи бронхіт,

хронічні хвороби серця, наприклад, серцева недостатність,

хронічні захворювання нирок,

хронічні захворювання печінки, наприклад, гепатит,

хронічні неврологічні захворювання, такі як хвороба Паркінсона, бічний аміотрофічний склероз, розсіяний склероз, розлади навчання чи церебральний параліч,

діабет,

проблеми з селезінкою - наприклад, серповидноклітинна анемія або видалення селезінки в анамнезі,

ослаблена імунна система внаслідок хвороби (наприклад, ВІЛ чи СНІДу), медикаментозної терапії (наприклад, стероїдами) чи хіміотерапії,

вагітність.

Усім людям наразі радять ізолюватися та зберігати дистанцію, щоб зменшити ймовірність зараження та поширення коронавірусу. Людям з групи ризику вкрай необхідно дотримуватись цих порад.

Наприклад, Британська Національна служба охорони здоров'я просить близько 1,5 млн британців з високим ризиком ускладнень - наприклад, тих, хто зараз лікується від раку або проходить імунодепресивну терапію, - на 12 тижнів ізолюватися у себе вдома заради власного захисту. Ці люди отримують спеціальні рекомендації від медиків.

Тих, хто входить до перелічених категорій, але не отримав листа від Національної служби охорони здоров'я, просять негайно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем.





Я - літня людина. Чи мушу я самоізолюватися?

За останніми рекомендаціями головного радника британського уряду з медичних питань, усі - незалежно від віку - наразі мають утримуватися від будь-яких соціальних контактів, окрім неуникних, щоби зупинити поширення вірусу та захистити найбільш вразливих членів суспільства. Відповідно, слід уникати зустрічей навіть з рідними та друзями, як і місць скупчення людей.

Це особливо важливо для людей віком понад 70 років і тих, хто має хронічні захворювання; адже у разі зараження їм загрожує тяжчий перебіг хвороби.

Як уже згадувалося, британців з групи ризику офіційно попросили самоізолюватися на 12 тижнів та забезпечили медичними рекомендаціями.

Керолайн Ейбрагемс, директор доброчинної організації Age UK, рекомендує тим, хто має літніх родичів і друзів, регулярно довідуватися про їхні справи.

В Україні також є неординарна допомога:

Понад 20 років в лікарнях діє капеланська служба. З пацієнтами спілкуються священики.

Як стверджує капелан, психологічна рівновага важлива, бо з людиною відбувається те, про що вона думає. «Навколо може бути багато порад, але треба мати силу їх прийняти, – каже отець Орест. – Якщо людина опускає руки і думає, що далі буде гірше, то так і станеться. Якщо людина не здається, то вона знаходить сили боротися. Хвороба перемагає тоді, коли людина припиняє боротися». У будь- якому разі, каже священик, євангельський принцип працює: «Шукайте – і знайдете, стукайте – і відчинять вам, просіть – і дасться вам. А внутрішні резерви кожного незбагненні...».

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