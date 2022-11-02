Перший трофей Ігоря Очеретного

Пройшов другий етап на визначення володаря кубка міста Сарни. Учасники зіграли турнір в 9 турів по 10 хвилин на партію кожному.З перших турів свої претензії на перемогу заявили Ігор Очеретний (м. Рокитне), Віктор Параниця, Володиимир Галаган, Андрій Чернецов, Іван Зань та Микола Копищик, котрі подолали третину дистанції без поразок.На середині шляху до них також долучилися Олександр Цицюра, Анатолій Кінчур та Олександр Абрамчук, яким добре стартувати не вдалося. Після двох третин турніру лідерство одноосібно захопив Ігор Очеретний, та забіжу наперед і скажу, що він його вже не віддав нікому до самого завершення змагань. Боротьба в основному точилася за місце на пядесталі.Спочатку найкращі шанси були у Олександра Цицюри котрий впевнено йшов другим. На пів-очка відставали Віктор Параниця та Володимир Галаган. На очко позаду були ще вісім учасників. Напруга наростала, а розвязка стала захоплююча. Найбільше сил на фініші залишилося у Олександра Абрамчука, який здобув підряд три заключні перемоги, в тому числі і над своїми прямими конкурентами, та в упертій боротьбі з результатом 6,0 очок завоював срібну нагороду.Вдало провів кінцівку турніру також Іван Зань, не зазнавши поразок в заключних партіях, він наздогнав Віктора Параницю і у обох стало по 5,5 очок, але кращі коефіцієнти у Віктора Параниці, а відповідно за ним і бронзова нагорода. Іван Зань четвертий. По 5,0 очок набрали відразу сім шахістів: Андрій Чернецов, Олександр Цицюра, Володимир Галаган, Анатолій Кінчур, юний Микита Бієнко, Віталій Годунко та Віктор Сергійчук. За кращих додаткових показників п’яте місце виборов Андрій Чернецов. Ну а чемпіоном з чудовим результатом 8,5 очок вперше став Ігор Очеретний.1. Очеретний Ігор, 2007 Рокитне– 8,5 очок2. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 6,03. Параниця Віктор, 1763 Сарни - 5,54. Зань Іван, 1630 Сарни - 5,55. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 5,06. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 5,07. Цицюра Олександр, 1622 Сарни – 5,08. Кінчур Анатолій, 1634 Сарни – 5,09. Бієнко Микита, 1508 Сарни – 5,010. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 5,011. Сергійчук Віктор, 1685 Стрільськ – 5,012. Копищик Микола, 1648 Сарни – 4,513. Копищик Іван, 1589 Сарни – 4,514. Баглей Олександр, 1386 Сарни- 3,515. Валєєв Рінат, 1405 Сарни – 3,016. Кисиленко Святослав, 1406 Сарни- 2,017. Павлюк Семен, 1438 Сарни – 2,018. Копищик Леонід, 1398 Сарни – 1,0У бліц-турніріі з меншим регламентом часу у 7 турів по 5 хвилин перемогу святкував Олександр Абрамчук. Конкуренцію йому склав Іван Зань який здобув срібну нагороду. Бронзовий відтінок медалі отримав Володимир Галаган.1. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 6,02. Зань Іван, 1630 Сарни - 5,53. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 4,54. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 4,55. Копищик Микола, 1648 Сарни – 4,06. Цицюра Олександр, 1622 Сарни – 4,07. Параниця Віктор, 1763 Сарни - 3,58. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 3,59. Сергійчук Віктор, 1685 Стрільськ – 3,510. Павлюк Семен, 1438 Сарни – 3,011. Кисиленко Святослав, 1406 Сарни- 2,012. Валєєв Рінат, 1405 Сарни – 2,013. Баглей Руслан, 1356 Сарни- 1,0У турнірі з найменшим регламентом часу у 5 турів по 3 хвилини Олександр Абрамчук зі 100-процентним результатом знову перший. Іван Зань знову другий. Третє місце посів Святослав Кисиленко.1. Абрамчук Олександр, 1755 Чудель - 5,02. Зань Іван, 1630 Сарни - 4,03. Кисиленко Святослав, 1406 Сарни- 3,04. Галаган Володимир, 1677 Сарни - 3,05. Чернєцов Андрій, 1728 Сарни – 2,06. Годунко Віталій, 1605 Сарни – 2,07. Валєєв Рінат, 1405 Сарни – 1,08. Баглей Руслан, 1356 Сарни- 0,0