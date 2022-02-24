Різдвяний кубок. 11-й етап кубка міста Сарни з шахів 2023 року

Одинадцятий заключний етап на кубок міста Сарни з шахів мав остаточно сформувати шістнадцятку фіналістів які визначать володаря кубка 2023 року. Учасники зіграли турнір в девять турів по 10 хвилин на партію кожному плюс 3 секунди на хід.За таких умов кожний щабель в турнірній таблиці мав значення, поскільки визначав майбутнього суперника у фіналі. Тож учасники з повною відповідальністю поринули у вир боротьби. Відмічаємо, що у зв’язку з напругою змагань відбулося досить велика кількість партій зіграних внічию. Та все ж найкраще початок вдався Ігору Очеретному (м. Рокитне) та Володимиру Галагану котрі непомітно відірвалися від інших. Однак уже на екваторі змагань до них долучилися Андрій Чернецов, Олександр Абрамчук, Віктор Параниця, Віталій Годунко та Юрій Корсун. Згодом коло претендентів розширилось досвідченими Олександром Параницею, Олексієм Жакуном (м. Дубровиця) та Олександром Цицюрою, котрі до цього перебували в затінку.В результаті учасники вступили в завершаючу стадію змагань та за два тури до завершення уже був новий лідер Андрій Чернецов. На пів-очка від нього відставали Ігор Очеретний та Олександр Абрамчук, на одне очко - Віктор та Олександр Параниці. Після партій передостаннього туру Андрій Чернецов – Юрій Корсун 1-0, Олександр Параниця – Олександр Абрамчук1-0, Віктор Сергійчук – Ігор Очеретний 1-0, Віктор Параниця – Олександр Цицюра – нічия. Лідер Андрій Чернецов зміцнив своє становище, а Олександр Параниця значно покращив свою позицію, на бронзову ж нагороду було девять претендентів. Кульмінація наступила в останньому турі: Андрій Чернецов свою партію програв Віктору Сергійчуку і дав можливість Олександру Параниці зійти на шаховий трон, але Олександр в упертій боротьбі зіграв внічию з Олексієм Жакуном та не завадив Чернецову стати переможцем Різдвяного турніру.Крім того під питанням постало і його попадання на п’єдестал пошани, адже претенденти Олександр Абрамчук та Віктор Параниця свої партії виграли відповідно у Володимира Галагана та Олександра Баглія. Тут для визначення призерів довелося рахувати коефіцієнти Бухгольця. Найкращим він виявився у Олександра Параниці отже він отримав срібну нагороду, а Олександр Абрамчук завоював бронзову нагороду. Віктору Параниці довелося задовільнитися четвертим місцем. Відмітимо, що вищевказані призери мають завдячувати юному Артему Білотілу, котрий у тому ж таки останньому турі, відібрав очки у найрейтинговішого учасника змагань Ігоря Очеретного та залишив його поза п’єдесталом – на п’ятому місці.1. Чернєцов Андрій, 2004 Сарни – 6,5 очок2. Параниця Олександр, 2172 Сарни – 6,03. Абрамчук Олександр, 2035 Чудель – 6,04. Параниця Віктор, 2072 Сарни – 6,05. Очеретний Ігор, 2215 Рокитне – 5,56. Сергійчук Віктор, 1886 Стрільськ – 5,57. Жакун Олексій, 2174 Дубровиця – 5,08. Годунко Віталій, 1950 Сарни – 5,09. Цицюра Олександр, 1986 Сарни – 4,510. Мороз Микола, 1900 Стрільськ – 4,511. Галаган Володимир, 2033 Сарни – 4,012. Корсун Юрій, 1900 Сарни – 4,013. Білотіл Артем, 1850 Стрільськ – 4,014. Павлюк Семен, 1883 Сарни – 3,015. Баглей Олександр, 1850 Сарни – 2,516. Бортнік Іван, 1850 Сарни – 0,0У турнірі з меншим регламентом часу в 7 турів по 5 хвилин жоден з призерів попереднього турніру не зміг підтвердити свій статус. Його заповнили учасники, що зберегли більше сил та спортивного азарту. Перемогу ж здобув Ігор Очеретний, а Віталій Годунко і Віктор Сергійчук доповнили п’єдестал пошани.1. Очеретний Ігор, 2215 Рокитне – 6,5 очок2. Годунко Віталій, 1950 Сарни – 4,53. Сергійчук Віктор, 1886 Стрільськ – 4,54. Параниця Віктор, 2072 Сарни – 4,05. Чернєцов Андрій, 2004 Сарни – 4,06. Абрамчук Олександр, 2035 Чудель – 4,07. Жакун Олексій, 2174 Дубровиця – 4,08. Білотіл Артем, 1850 Стрільськ – 3,59. Павлюк Семен, 1883 Сарни – 3,010. Мороз Микола, 1900 Стрільськ – 3,011. Баглей Олександр, 1850 Сарни – 1,012. Галаган Володимир, 2033 Сарни – 0,0Фінальна стадія змагань пройде за олімпійською системою з вибуванням та складатиметься із двох партій білими і чорними фігурами. У разі однакової кількості очок (1:1) призначатиметься додаткова партія (армагедон) з контролем часу 5 хвилин білим і 4 хвилини чорним. У випадку нічиєї переможцем буде шахіст, що грає чорними фігурами. Право вибору кольору фігур встановлюватиметься жеребкуванням.Отже у фінал вийшли:1.Абрамчук Олександр (Чудель) – 71 очко2.Параниця Віктор (Сарни) – 71 очко3.Жакун Олексій (Дубровиця) – 62 очка4.Чернецов Андрій (Сарни) – 50 очок5.Копищик Микола (Сарни) –43 очка6.Параниця Олександр (Сарни) – 43 очка7.Годунко Віталій (Сарни) – 37 очок8.Якимчук Василь (Сарни) – 35 очок9.Зань Іван (Сарни) – 35 очок10.Цицюра Олександр (Сарни) – 31 очко11.Копищик Іван (Сарни) – 31 очко12.Кукла Петро (Вараш) – 27 очок13.Галаган Володимир (Сарни) – 19 очок14.Сергійчук Віктор (Стрільськ) – 17 очок