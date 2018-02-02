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» » Україні загрожує посуха та втрата Полісся— Укргідрометцентр

Україні загрожує посуха та втрата Полісся— Укргідрометцентр

При подальшому підвищенні температури Україні загрожує посуха, а також зникнення Полісся з подальшим його переходом в зону нестійкого зволоження.
Таку думку озвучила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко в рамках виставки АгроВесна 2018.
Україні загрожує посуха та втрата Полісся— Укргідрометцентр

Тетяна Адаменко підкреслила, що при збереженні нинішніх темпів потепління кількість днів з температурою вище 10 градусів буде тільки рости. У порівнянні з попереднім періодом (1995-2005 рр.) Таких днів стало на 10 більше. У свою чергу, це може відбитися на ряді теплолюбних сільськогосподарських культур, зокрема, на зростанні врожайності пізньостиглих сортів кукурудзи.
Крім того, за її словами, щорічно Україна не вистачає 150-200 мм опадів, щоб забезпечити сільське господарство достатньою кількістю вологи.
«При подальшому підвищенні температури ефективність опадів буде падати, збільшиться випар, що загрожує посухою і навіть зникненням Полісся і подальшого його переходу в зону нестійкого зволоження. Хоча зараз це єдина зона достатнього зволоження в Україні», — зазначила Тетяна Адаменко.
За спостереженнями метеорологів, найбільше потепління останнім часом спостерігається в Київській, Чернігівській, Сумській та Житомирській областях. Найменше це торкнулося Закарпаття.
«Сільське господарство в Україні буде залежати від того, за яким сценарієм піде потепління — зі збільшенням або зниженням кількості опадів. У першому випадку в найближчі 10 років отримаємо сприятливі умови для зростання врожайності сільгоспкультур, а в другому — навпаки, слід чекати падіння врожайності », — резюмувала Тетяна Адаменко.
superagronom.com
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