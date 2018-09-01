Как правильно выбрать хороший дом

В современном мире часто встречаются молодые пары, стремящиеся к свободной и спокойной жизни за городом. Имея свой собственный дом с земельным участком, можно дать волю труду и фантазии. Такое приобретение поможет сократить расходы на коммунальные услуги, используя альтернативные решения.
А многие хотят быть ближе к цивилизации, приобрести жилье в столице http://www.yaskraviy.com/ua/, где рядом есть все необходимые объекты для комфортного проживания: торговый центр, предприятия сферы услуг, детский садик...
Но как же найти подходящий вариант?
Что следует учесть перед приобретением:
• Для поиска доступного варианта можно обратиться в агентство недвижимости, которое не только предложит допустимые варианты, но и проверит постройку на предмет ареста или залога. Но если этот вариант существенно ударит по карману, то необходимо проделать эти действия самостоятельно.
• Каждый покупатель должен определиться с сумой денежных средств, которыми он распоряжается. От того на какую сумму человек рассчитывает, зависит состояние объекта. Если сумма небольшая, то следует обратить внимание на незавершенные объекты строительства с небольшим земельным участком.
• Покупатель должен знать, для чего он приобретает недвижимость: для постоянного пребывания или приезда на время отпуска или выходных дней. Если жилище нужно для постоянного жительства, то стоит подыскивать варианты в местах с развитой инфраструктурой, необходимыми условиями для проживания и постоянно проходящим общественным транспортом. Если же вариант рассматривается как дачный участок, то лучшее место для этого времяпрепровождения чистое место с прекрасной природой и минимальной инфраструктурой.
Какие дома имеются на рынке недвижимости.
Покупая жилье, стоит определиться, каким оно должно быть по типу. Ведь строительство изобрело не один способ возведения объектов жилого назначения. Рассмотрим эти типы:
1. Дом стандартного типа.
Подходит людям пожилого возраста. Планировка помещений простая и удобная. Имеет две отдельные зоны: для проживания и для размещения подсобных материалов и инструментов, которая имеет вход, отделенный от главного.
2. Двухэтажный дом.
Рассматривается при покупке с небольшим земельным участком. Зона постоянного пребывания располагается на втором этаже, первый этаж занимает комната совместного пребывания, кухня и комнаты для хранения инвентаря. В некоторых случаях у таких строений имеется большой подвал, в котором может разместиться помещение для автомобиля и инвентаря, а также стоит расположить полки для хранения зимних заготовок именно там. Это позволит создать комнаты для пребывания гостей.
3. Мансардный дом.
В таких домах увеличивается жилая площадь за счет утепления крыши, что позволяет создать необычную спальню или детскую комнату. Здесь стоит установить самодельные шкафы и полки, которые максимально освободят пространство комнаты. За счет этого второй этаж будет оборудован большим количеством спальных мест, а первый так же сможет вместить в себе гостиную и бытовые помещения.
4. Спаренный дом.
Более дешевые варианты, так как не является отдельно стоящей конструкцией. В таком доме расположено две квартиры, разделенные стеной. Каждый хозяин огораживает свой участок забором, делая пространство вокруг дома собственностью одного хозяина.
5. Блокированный дом.
Вариант для покупателя с наименьшей суммой в наличии. Внешне не отличим от одноквартирного дома, но в если зайти внутрь, то можно понять, что в одном доме объединилось сразу несколько квартир с разными собственниками. У такого типа домов имеются отдельные входы к каждой квартире и придомовые территории.
Так же следует обратить особое внимание на то, какова окружающая обстановка, сколько лет постройке и надежна ли она, находится ли необходимая инфраструктура в шаговой доступности и множество других факторов.
Выбирая постоянное жилье, стоит быть внимательным к каждой мелочи и уточнять неясные аспекты. Все это поможет найти нужное жилье и не потратить денежные средства зря.