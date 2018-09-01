У м.Рівне викрито лікаря-кардіолога, який одержав неправомірну вигоду від призовника

Рівненська область 20-вер, 13:109 prov 0 0

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області та у співпраці із працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області задокументовано факт вимагання та одержання лікарем-кардіологом одного із закладів охорони здоров’я у м.Рівне 200 дол США неправомірної вигоди від призовника.

Кошти призначалися за складання та видачу акта обстеження, необхідного жителю області для одержання відстрочки від військової служби в Збройних Силах України.

Правоохоронцями припинено протиправну діяльність лікаря, який являється членом військово-лікарської комісії, одразу після одержання 19.09.2019 у своєму службовому кабінеті неправомірної вигоди, яку вилучено.

На даний час вирішується питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.