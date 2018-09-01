На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарі одного із керівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагала 2,4 тисячі доларів США від підприємця, який займається реалізацією лікарських засобів у регіоні. За цю суму зловмисниця пообіцяла не включати комерсанта до плану перевірок на 2019 рік.
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання всієї суми неправомірної вигоди у власному робочому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Прес-центр СБ України.