На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Чернівецька область 20-вер, 13:129 prov 0 0

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарі одного із керівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагала 2,4 тисячі доларів США від підприємця, який займається реалізацією лікарських засобів у регіоні. За цю суму зловмисниця пообіцяла не включати комерсанта до плану перевірок на 2019 рік.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання всієї суми неправомірної вигоди у власному робочому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.



Прес-центр СБ України.