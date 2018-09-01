bank-ua.com
Рівне:

На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Чернівецька область 20-вер, 13:129 prov 0 0
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією викрили на хабарі одного із керівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагала 2,4 тисячі доларів США від підприємця, який займається реалізацією лікарських засобів у регіоні. За цю суму зловмисниця пообіцяла не включати комерсанта до плану перевірок на 2019 рік.
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання всієї суми неправомірної вигоди у власному робочому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
Затриманому СБУ на хабарі начальнику райвідділу Держгеокадастру оголошено п ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

Затриманому СБУ на хабарі начальнику райвідділу Держгеокадастру оголошено п ...

СПІВРОБІТНИЦЯ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ ПОПАЛАСЯ НА ХАБАРІ
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

СПІВРОБІТНИЦЯ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ ПОПАЛАСЯ НА ХАБАРІ

У Чернівецькій області СБУ затримала судмедексперта за вимагання неправомір ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

У Чернівецькій області СБУ затримала судмедексперта за вимагання неправомір ...

Заступник директора одного із навчальних закладів Буковини за успішну здачу ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

Заступник директора одного із навчальних закладів Буковини за успішну здачу ...

У Чернівецькій області посадовець попався на хабарі у 10 тис.
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Чернівецька область

У Чернівецькій області посадовець попався на хабарі у 10 тис.

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Вересень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Вгору