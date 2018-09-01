Завдані державі збитків, в сумі понад 1 мільйон гривень, відшкодовано

--- 21-вер, 09:369 prov 98 0

Співробітники слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, під процесуальним керівництвом прокуратури області, забезпечили сплату до бюджету спричинених державі збитків в сумі 1 млн. грн.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України встановлено, що службові особи м’ясопереробного підприємства, з метою ухилення від сплати податків, у бухгалтерському та податковому обліках підприємства відобразили фінансово-господарських операції щодо придбання м’яса яловичини, великої рогатої худоби (ВРХ), які мають безтоварний характер.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на прибуток у сумі 1 млн. грн.

У ході слідства, за результатами проведених слідчих дій, товариство відшкодувало в повному обсязі завдану державі шкоду разом із штрафними санкціями на загальну суму 1,1 млн. грн.

За результатами досудового розслідування кримінальне провадження буде скеровано до суду для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб у вчиненні правопорушення.

ГУ ДФС у Рівненській області.