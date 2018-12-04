На Закарпатті СБУ блокувала розповсюдження провокативних зображень на біл-бордах

Закарпатська область 08-гру, 15:119 prov 98

Співробітники Служби безпеки України блокували розповсюдження у Закарпатській області провокативних матеріалів, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі через засоби зовнішньої реклами.

Правоохоронці встановили, що місцева мешканка замовила одній з рекламних агенцій регіону друк зображень провокативного змісту на конструкціях біл-бордів. Вказані матеріали були несанкціоновано розміщені в кількох населених пунктах регіону для умисного приниження честі та гідності представників однієї з національних меншин.

В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України правоохоронці встановили особу замовниці та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.

Заходи з викриття та блокування незаконної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.



Прес-центр СБ України.