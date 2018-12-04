bank-ua.com
Рівне:

На Закарпатті СБУ блокувала розповсюдження провокативних зображень на біл-бордах

Закарпатська область 08-гру, 15:119 prov 98
Співробітники Служби безпеки України блокували розповсюдження у Закарпатській області провокативних матеріалів, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі через засоби зовнішньої реклами.
Правоохоронці встановили, що місцева мешканка замовила одній з рекламних агенцій регіону друк зображень провокативного змісту на конструкціях біл-бордів. Вказані матеріали були несанкціоновано розміщені в кількох населених пунктах регіону для умисного приниження честі та гідності представників однієї з національних меншин.
В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України правоохоронці встановили особу замовниці та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій.
Заходи з викриття та блокування незаконної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України.
Похожие новости
На Закарпатті СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ затримала військових на реалізації вибухівки

На Закарпатті СБУ викрила на хабарі посадовця поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ викрила на хабарі посадовця поліції

На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції

Оголошено про підозру прикордоннику, причетному до контрабанди цигарок R ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

Оголошено про підозру прикордоннику, причетному до контрабанди цигарок R ...

На Закарпатті СБУ припинила діяльність угруповання, яке організувало контра ...
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ » Закарпатська область

На Закарпатті СБУ припинила діяльність угруповання, яке організувало контра ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Грудень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Вгору